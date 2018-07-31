若陸未參與 協定恐無效

2018年07月31日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

今年6月12日美朝歷史性峰會（川金會）在新加坡舉行前夕，南韓方面盛傳文在寅總統可能加入，一同宣布韓戰結束。當時大陸方面曾透過《環球時報》鄭重表態，「沒有中國參與的終戰宣言是無效的。」

1950年爆發的韓戰，於1953年7月27日簽訂《朝鮮停戰協定》，由於停戰協定非和平條約，因此兩韓仍處於戰爭狀態。美朝韓三方有意宣布終戰的消息傳出後，《環時》發表題為「沒有中國的半島終戰宣言，無效！」的社論，內容提到「朝鮮半島如果結束長達65年的戰爭狀態，當然是件好事。」但若中國沒參與，「美朝或者美朝韓三方簽署的終戰宣言，無法從技術層面取代《朝鮮停戰協定》…它只是一份雙邊或三邊文件，隨時可以被推翻。」

《環時》強調，若中國當時未介入韓戰，就不會有維持65年的停戰協定，簽署停戰協定的包括北韓、中國及聯合國三方，若無中方參與，具法律效力的停戰協定將無法廢止。沒有停戰協定的廢止，終戰宣言的基礎和法律依據何在？若這不是一份法律文件，簽署終戰宣言的意義何在？

韓戰停戰協定明確規定：「各條款在未為雙方共同接受的修正與增補，或未為雙方政治級和平解決的適當協定中的規定所明確代替前，一直有效。」後續需要處理的內容幾乎囊括停戰協定中的所有商定，包括軍事分界線的畫分。如「非軍事區」該如何處理？是否應繼續存在？這些條款的制定，都有中國的參與，如今要對它們重新處理，無論如何繞不開中國。

(中國時報)