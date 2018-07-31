川普暗示穆勒挾怨報復

2018年07月31日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普曾多次指控特別檢察官穆勒有「利益衝突」，但從未提供進一步說明。他29日突然自爆，自己與穆勒曾有一段「難看且有爭議的業務關係」，暗指穆勒有意藉「通俄門」調查向他報復，沒資格繼續主持調查。

川普推文質疑，「穆勒是否會公布他與川普總統的利益衝突，包括我們曾有一段相當難看且充滿爭議的業務關係？我曾（在他出任特檢前的某天）拒讓他執掌聯邦調查局（FBI），而且柯米是他的好友。」川普指的是他去年開除時任FBI局長柯米後，拒讓穆勒回鍋接任局長一事。

這是川普首度公開說明為何他先前指控穆勒有利益衝突。今年初，《紐約時報》即報導川普去年6月有意開除穆勒，但白宮法律顧問麥甘（Don McGahn）以辭職相逼，讓他打消念頭。川普當時以穆勒有3項利益衝突，不適合「通俄門」調查。

川普所指的利益衝突分別是：穆勒任FBI局長期間，因會費問題放棄川普高爾夫球俱樂部會員資格；穆勒曾在代表川普女婿庫許納打官司的法律事務所工作；穆勒去年5月被任命為特檢前一天，曾被問及是否願重掌FBI。

川普還在另一篇推文抨擊穆勒大小眼，只針對他窮追猛打，卻對民主黨總統候選人希拉蕊競選總幹事波德斯達的「犯罪活動與真正的通俄案件」放水。

(中國時報)