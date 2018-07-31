宋楚瑜傳無意願 我赴APEC生變

2018年07月31日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／台北北京報導 ／台北北京報導

在東亞青運主辦權遭取消後，我出席APEC高峰會也將生變，在傳出親民黨主席宋楚瑜無意願再出席APEC、府方也遲不表態下，大陸涉台人士透露，大陸正對此進行預判，如果宋楚瑜不再代表台灣出使APEC，代表民進黨政府極可能派出綠營政治人物，如正名公投般，向大陸示威，則大陸絕不會同意讓台灣與會。

11月舉行 府方遲不表態

2018年亞太經合組織（APEC）的部長級會議和領導人非正式會議，將於11月12日至18日在南太平洋的巴布亞紐幾內亞首都莫比士港舉行。

兩岸關係在民進黨政府幫助東奧正名公投後，急速惡化，大陸已開始預判民進黨如何在APEC出招。宋楚瑜是否再度出任APEC代表遲未定案，各類消息頻傳，讓大陸研判，宋楚瑜不再赴APEC消息絕非空穴來風。

大陸涉台人士指出，台灣參與APEC的原則，就是1991年《諒解備忘錄》的兩要件：台灣用經濟體名義參加，只能派財經首長與會；民進黨上台後，宋楚瑜雖不符派財經官員要件，但親民黨認同兩岸一中，可以放行。

陸接受我財經首長與會

一旦宋楚瑜不來，涉台人士認為，民進黨不外乎打兩張牌，一就是遵守《諒解備忘錄》，派出財經部會首長或企業家與會，二就是綠營自己來，搬出民進黨大老當代表。在當前兩岸氛圍下，打第二張牌的機會極高，還可以對獨派交代。

「如果是民進黨政客或是大老當代表，大陸否決機會極高。」涉台人士稱，2005年南韓釜山APEC，當時扁政府告知南韓，我方代表為立法院長王金平，8天後，南韓外交部長潘基文以「經濟事務相關的人士」為由拒絕我方；最後才改派前行政院副院長林信義出任代表。

南京大學台灣研究所所長劉相平說，民進黨想用宋楚瑜來繞過九二共識，給台灣民眾一種「沒有九二共識，兩岸照樣接觸」錯覺，宋初期對蔡政府還有幻想，認為蔡英文會慢慢調整。但兩年多來，宋應已看清蔡並不想與大陸改善關係，意識到自己被利用，所以這次不會「再而三」了。

(中國時報)