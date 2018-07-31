陸日關係像左鄰右舍 難友好

2018年07月31日 04:10 中國時報 呂佳蓉／台北報導

有大陸「文化知日第一人」的旅日作家李長聲，寫日本喜歡以「閒話」隨筆，他自謙他筆下觀察道出的日本，是他的近乎胡說。談及陸日關係，他妙喻兩國關係就像「左鄰右舍」，很難友好。陸日關係完全是政治上的，只要政治氛圍不好，兩國就很容易結冰。

1949年出生於吉林長春的李長聲，有著典型東北人的豪爽，嗓音遼闊外也夾帶著濃厚東北口音；1988年7月赴日旅居，生活30年以來，他的知日創作涵蓋層面之廣，文學、歷史、文化、生活、與社會等，無一不包，而成一家之言。

李長聲在今年香港書展接受媒體的群訪「閒聊」，他研究日本信奉著「知之為知之，不知為不知，總之，不裝」的態度。針對陸日關係，李長聲表示，政治上他不懂，但從文化與歷史角度來看，兩國永遠不會友好，因為「左鄰右舍的關係很特別難友好」，但又嘻笑一聲說，兩樣東西他不關心一是股票，二是政治，因為變動太快了。

李長聲說，陸日關係完全是政治上的，而非靠兩國的文化交流，依據旅居日本多年的經驗，陸日關係是一下好，一下不好，政治一好兩國便交流，不友好則兩國結冰。兩國歷史所形成的文化是互相爭的，除非做到不分彼此，你中有我、我中有你，否則，友好便只是一個詞，大概是一個美好願望。

而談起兩國人民性格差異，李長聲說，大陸人較大氣、大咧咧，但又有些馬馬虎虎的性格，但一個偌大的國家，又56個民族，他又不得不馬馬虎虎；而日本是島國，較小，又說自己是單一民族，人際關係較緊張，但又較細緻精細。

此外，李長聲還稱，不同於大陸有各地的作家群，日本文學一個特點，就是東京的作家非常多，譬如夏木漱石、谷崎潤一郎等都是東京人，而外地作家如村上春樹、川端康成等人，也集中在東京。

(中國時報)