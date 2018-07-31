李旅日30年 受台灣作家影響大

2018年07月31日 04:10 中國時報 呂佳蓉／台北報導

針對兩岸在書寫日本的特點，大陸「知日派」的作家李長聲表示，大陸人對日本人的認識恰在中間數十年出現了斷層，即為台灣人在60、70年代對日本人的認識。到了日本後，他最先讀台灣人寫日本的書，譬如中央社駐日記者李嘉、「日本通」的前外交官崔萬秋，與記者出身的作家司馬桑敦等人，對於日本觀察，受他們的影響很大。

李長聲曾擔任《日本文學》雜誌社的副主編，之後在近不惑之年的歲數，自費旅日展開體驗日本30載的旅途。在日本生活30年的他，主要從書上理解日本文化，同一個題目會閱讀好幾本書。

李長聲分析，李嘉這批人對日本的觀察有種從「戰勝國」的角度出發，而他讀起這批人筆下的日本，主要是文化部分，與政治無關。而大陸80年代開始，對日本的看法，主要是從友好角度出發，強調「絕大部分日本人民是好的」。

李長聲表示，毛澤東等老一輩革命家都經常接見日本友人。因此，大陸人沒有打敗日本的感覺，只有打敗一小撮日本軍國主義分子的感覺。而80年代後書寫觀察日本的人，沒有超過前輩周作人與李嘉，寫得一手好文章外，他們有著中國文學與古典的功底。

1949年出生的李長聲，剛好與中華人民共和國在大陸建政同年，出生於長春後又旅居日本，當被問及故鄉對他的概念為何，他表示，父母在就是故鄉，父母都不在了，對故鄉也就不太在意了。

李長聲說，他一直是「逍遙派」，文革時期不參加革命也不當反革命，這種閒散心態一直存在，到日本後這種心態更擴大，變成完全自由。不是日本人，也沒有選舉與被選舉權，不角逐大位不炒股，這樣就更自由了。

(中國時報)