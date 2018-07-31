陸英黃金時代 英外相盼合作

2018年07月31日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸總理李克強昨日會見英國新外相韓特。李克強強調，陸英雙邊關係重要，合作不僅有利於中英兩國，亦對全世界有利；韓特則回應，陸英關係「黃金時代」發展良好，雙方可以有更多合作。

韓特昨日到訪大陸，並與大陸國務委員兼外長王毅共同主持第9次「中英戰略對話」。王毅在會後聯合記者會上談到，在與美國就雙邊貿易摩擦進行對話方面，陸方大門依然敞開，並重申大陸不希望爆發貿易戰，陸美應在世界貿易組織（WTO）框架內解決貿易摩擦。

韓特訪陸前曾表示，「英中戰略對話是加強合作的重要機會。兩國在國際事務中共同接受包括從全球自由貿易、核不擴散到環境等挑戰。中英有著全球夥伴關係，這也是兩國關係的『黃金時代』。」德國之聲形容此為英國在拚「脫歐入亞」。

一般相信，北京將試圖透過韓特訪陸，尋求與英合作聯手，對抗美國對陸祭出的貿易制裁。王毅30日在北京的聯合記者會上談及陸美貿易摩擦時說，單邊主義和經濟霸權不可接受，威脅施壓只會適得其反。

現年51歲的韓特7月初才接任英國外相，這位「西安女婿」出訪首站便選擇大陸。2008年他與來自西安的30歲大陸女留學生露西亞．郭（Lucia Guo）相識，並於2009年結婚，如今育有3個孩子。

值得一提的是，據英媒報導，韓特在與王毅會面時，本試圖透過提及自己的華裔太太來「討好東道主」，卻不小心把她稱為「日本人」，但很快承認了這個「嚴重的」錯誤。

韓特接著稱，「我妻子是中國人，孩子是半個中國人，所以我們有中國祖父母，他們住在西安，我們在中國有深厚的家族淵源。」

(中國時報)