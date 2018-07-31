軍品當垃圾賣 7軍士官遭約談

國軍爆發盜賣軍廢品弊案，檢廉30日前往陸軍542旅等處搜索，並約 談涉案軍士官。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

國軍爆發貪瀆弊案。陸軍上尉黃巖昇等7名軍士官，涉嫌以「垃圾」名義盜賣軍用電腦、鋼材等軍廢品給回收業者，甚至堪用品也被變賣牟利。新北地檢署30日動員120人兵分40路搜索陸軍飛彈光電基地勤務廠等6處軍事基地，約談7名軍士官與回收、地磅業者及證人共30人，不排除還有其他軍士官涉案，漏夜訊問中。

內部檢舉 上尉涉案

搜索地點包括國防部陸軍第三地區支援指揮部、龍潭甲型聯合保修廠、陸軍飛彈光電基地勤務廠、陸軍裝甲第542旅、陸軍裝甲兵訓練指揮部及海軍後勤支援指揮部。

本案是去年間有軍方內部人士因不滿軍方長期盜賣軍品，以化名向廉政署檢舉，廉政署長期蒐證後，會同國防部政風室及憲兵隊協同偵辦。

檢廉查出，6個軍事營區中，負責報廢財產標售業務的承辦軍士官，涉嫌在2017年間與報廢品回收業者勾結，將營區內未列帳籍的電腦主機、螢幕、印表機等電腦設備，以多報少，或讓業者私下運走，或未徹底破壞讓業者以「整新品」販售流入市面，與業者朋分每次約數十萬元不等的不法利益。

業者行賄 過磅搞鬼

承辦軍士官明知簽約業者，依廢品收購契約該如實過磅秤重，軍士官竟收業者2萬到15萬元不等賄賂，到與業者勾結的地磅站秤重，以不實過磅數據，讓業者每次減少支付10萬元不等的費用，涉案軍官則從中收受業者2萬至15萬元。

檢廉昨以涉嫌人身分約談黃姓上尉、陳姓上士、葉姓中士、潘姓下士、李姓士官長、潘姓上士、湯姓士官長等7名軍士官及回收、地磅業者共15人說明，另傳4軍士官和4業者作證，詳細貪瀆金額仍有待計算。

國防部指出，配合檢廉釐清案情，涉案人員如有違法事證，將依「刑懲併行」原則，絕不姑息寬貸，並再強調「崇法務實，肅貪防弊」為國軍重點工作。

(中國時報)

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