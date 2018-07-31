准押率8成 壓制黑幫毒犯氣焰

2018年07月31日 04:10 中國時報 胡欣男 、 林郁平 、 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

警政署今年初執行安居緝毒專案，接連兩波掃蕩，在人量並重要求下，各警察機關在偵辦毒品案時，均報請檢察官指揮偵辦，查獲後，由檢方會透過聲請羈押毒犯手段，切斷毒品供應鏈，兩波執行下來，法院准押率高達近八成，成功壓制毒犯氣焰。

警政署表示，緝毒專案取名「安居」，就是要結合社區友善通報網，將毒品趕出社區鄰里。今年初的第一波安居緝毒專案，以「販毒者據為販賣毒品之大樓與社區」為主要的目標，透過全民參與、建立反毒網等作為，全力查緝社區毒販。

據統計，首波查獲製造、運輸、販賣毒品犯嫌464人，其中檢察官聲押290人（聲押率62.5％），法院准押223人（准押率76.90％），展現不錯成果。

第二波安居緝毒專案則配合暑假青春專案，以青少年為防制重點，從6月25日起執行，除延續首波查緝目標外，加入「少年藥頭」、「幫派涉毒」為執行主軸，並把重點於查緝製造、走私等各類重大毒品案件。

2波緝毒 院檢力挺

統計至7月23日止，已查獲犯嫌525人，其中檢察官聲押357人（聲押率74.84％，已扣除少年犯48人），法院裁定羈押275人（羈押率77.03％），聲押率較首波提升12.34個百分點。

在這波專案中，桃園警方在楊梅查獲製毒工廠，緝獲林信佑等5嫌，現場查獲K他命340公斤、相關製毒設備及化學試劑，查扣嫌犯手寫製毒筆記，甚至與逃亡大陸的製毒師傅透過手機即時視訊學習製毒，過程宛如美國影集「絕命毒師」情節。

另台中警方從藥腳供述出購毒來源，透過大數據分析、通訊監察層層追查，溯源直追第五層販毒藥頭，發現嫌犯為當地資源回收場小開，名下擁4輛進口名車，總價近千萬元，並查扣K他命9公斤及百萬不法所得。

製毒無味 深入民宅

緝毒官警表示，過去辛苦抓來的毒犯，最後常被院檢輕縱輕判，如今院檢力挺警方緝毒成果，把毒犯收押，確實能收懲治之效，也提升辦案士氣，更能讓民眾看到政府打擊毒品犯罪的決心。

此外，近年查獲走私毒品先驅原料數量持續增加，研判國內仍有製毒工廠，警方整合跨部會資料庫分析，鎖定高風險分子和販毒集團幕後金主，刑事局今年3月就逮捕師承清大化工博士的李姓男子，李在出獄後再度被重金利誘製毒，最後仍栽在警手裡。

刑事局毒緝中心指出，近年混合毒品咖啡包氾濫，常混摻3種以上毒品，於是把此類型犯罪列為重點，要求交叉比對查獲相同包裝的混合型毒品案，掌握毒品流通趨勢，追查包括提供包裝及封膜機的業者，而製毒技術躍進，社區民宅內也能製毒而不散發臭味，加上毒蟲有群聚性，安居專案就是要結合民力，達成全民共同反毒。

(中國時報)