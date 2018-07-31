水電工臉書扮姊 誘15少女裸照

2018年07月31日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

謝姓水電工涉嫌在專收女會員的臉書私密社團，以假冒的女性帳號扮演19歲「大姊姊」，藉瘦身教學需鑑定身材為由，誘騙國中小女童裸照，一旦得逞就要脅持續提供，否則將散布裸照。刑事局逮捕謝男，他供稱因好奇想看，檢方訊後，已依兒少性剝削等罪嫌諭令10萬元交保。

今年5月，有網友爆料稱臉書私密社團「女生的聊天，祕密專區（男生滾開）」管理員是名男子假冒女生所申請，並以教瘦身為由，騙未成年少女裸照，若不提供裸照，就無法加入社團，該社團當時有多達747會員，且以國中小學生為主，刑事局獲報調查，該社團隨即關閉。

被害人表示，在臉書發現該社團，以為是單純女生的聊天室，管理員「正妹大姐姐」卻問她是否想長高、瘦身、豐胸，她好奇詢問，對方卻要看她裸照做評估。她心想對方是女生無所謂，孰料之後卻以恐嚇口吻要求其他姿勢的裸照，若不從就要散布照片，她只好把對方帳號封鎖。

警方追查管理員身分，發現分別是暱稱「張閃閃」、「張玲兒、「吳達令」及「吳玲兒」的女性名稱帳號，大頭貼是甜美正妹照，上網IP位置卻是家住高雄的謝男，便前往查緝。

23歲謝男沒前科，警方在他手機搜到100多張被害女童裸照。他坦承7年前就用假帳號騙女童裸照，後來接手他人創立的私密臉書社團，再靠老招行騙，迄今得手15人裸照，包括國小女生。

他供稱，因好奇女童裸體，自己想看，但絕未傳給其他人或販售營利，與女童互動都在網路上，沒約過見面，但警方根據犯案時間和社團會員人數，懷疑不只15人被害，更可能遭性侵猥褻，甚至威脅找其他被害人抓交替，呼籲被害人出面指認。

(中國時報)