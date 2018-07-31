向上溯源有成 重擊跨境走私

2018年07月31日 04:10 中國時報 胡欣男 、 林郁平 、 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

國內毒品多數來自境外，尤其近年氾濫的K他命與製毒原料，幾乎都源於大陸、香港等地，警政署將緝毒重點放在向上溯源，並在境外、邊境嚴打走私。警方過去9個月在境外與關口共查獲超過4800公斤的毒品，切斷國內毒品主要來源。警政署陳家欽強調，「要讓國內毒蟲買不到毒，遏阻毒害！」

法務部統計，我毒品來源以大陸及香港為主，大多是三級毒品K他命、四級毒品先驅原料；國內製造則以安非他命占多數。過去6年，全國查獲毒品總淨重達3萬1644公斤，以毒品先驅原料1萬3787公斤最多，其次為K他命、安毒與海洛因，光是K他命就有超過1萬公斤。

為及時阻絕毒梟利用各種管道走私毒品入境，例如漁船、空運、海運走私、人體夾藏、快遞包裹等途徑，警方目前把防堵毒品流竄國內列為首要之急，而新世代反毒專案就是拒毒於海外、截毒於關口、緝毒於境內。

海外查緝部分，刑事局目前駐外聯絡官以東亞國家為主，包括日、韓、泰、菲、馬來西亞、印尼、越南、澳門，其他則為南非及美國，共10個國家地區。今年2月，印尼、馬來西亞聯絡官就與印尼執法機關合作，在巴淡島外海查獲走私安毒1公噸，表現亮眼。

刑事局長蔡蒼柏指出，為持續拓展台灣警方與其他國家共同打擊犯罪，刑事局今年9月將於荷蘭海牙派駐聯絡官，首度進駐歐盟國家，未來會爭取在新加坡、澳洲、香港等地增派聯絡官。他強調「毒品是萬國公罪，台灣警察在國際掃毒戰爭絕不缺席！」

在關口部分，警政署保三總隊職司邊境貨櫃安檢，由於國內毒品多從境外走私，凸顯邊境執法重要性。保三總隊今年6月成立刑警大隊，專責緝毒，這支隊伍成員多來自刑事局緝毒專責隊，掃毒經驗豐富，剛成立即破獲24公斤的大麻走私案。

警政署也整合關務署資料庫及各港區人車資料，搭配警方緝毒資料庫，大數據分析可疑情資深入偵辦。近9個月，警方就在港口、機場等邊境關口查獲3541公斤毒品，成效卓著。

（系列三之二）

(中國時報)