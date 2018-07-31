食材亂登錄 蚵仔煎沒蚵仔

議員何志偉質疑，台北市食材登錄平台上的資訊漏洞百出，不只把奶皇包標為蔬菜類，蚵仔煎成分還沒有蚵仔，實在是太誇張。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

食安問題頻傳，北市府推動「台北市食材登錄平台」，將全市高中職、國中、國小、營養午餐納入平台管理。不過，市議員何志偉發現，平台資訊漏洞百出，不僅有食材缺照片、缺營養標示，還有把滷蛋當主菜、蚵仔煎沒有蚵仔等荒謬情形，根本擺爛亂登錄；對此，北市教育局長曾燦金允諾會與相關單位檢討。

缺人監督平台

何志偉30日在議會教育部門指出，食安問題愈來愈嚴重，很多家長關心小朋友午餐吃什麼，原有食材登錄平台可溯源，但校方、廠商根本亂登錄，明明是上課日，卻無供餐資訊，有的食材有附照片、有的沒照片，還有營養標示欄位全部掛零，難道這是正常的嗎？

更誇張的是，有廠商登錄奶皇包品項，成分竟寫是「蔬菜類」，還有把香腸、滷蛋登錄成主菜，甚至午餐完全沒有肉類，蚵仔煎也沒有蚵仔，整個平台資訊漏洞百出；曾燦金聽聞後也搖頭表示，這有點誇張，後續會再來督導。

何志偉質疑，教育局只有1名工作人員，要監督全市所有高中職、國中、國小的登錄資料，反正看也看不完，最後乾脆擺爛。他不滿說，資訊登錄成這樣，大數據變成「無用數據」，看了都覺得好笑，還不如不要用，乾脆關掉平台算了。

教育局允諾改善

曾燦金表示，後續會督導廠商跟校方，既然操作上有問題，會進一步檢討，但還是要建立自主管理的氛圍，後續會召集跨局處會議，思考怎麼讓登錄流程變得更簡便，後續會改善、優化平台，讓它變得更便民。

(中國時報)

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