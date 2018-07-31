汽機車未分流 中正橋釀38車禍

連接雙北市的中正橋車流量大、汽機車未分流，據警方統計，今年1月至7月中正橋共發生38件車禍、釀1死29傷。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

連接雙北市的中正橋車流量大，橋上又設有分岔路口通往平面道路，由於汽機車未分流，交通事故頻傳，永和警分局統計，今年1月至7月中正橋共發生38件車禍、釀1死29傷，地方期盼分流措施，保障用路人平安；交通局強調，中正橋由台北市政府主管，會把意見反映給北市，作為改建的需求。

1月至7月 1死29傷

警方表示，31歲蘇姓女騎士29日上午6時許行經中正橋、往台北方向，遭70歲黃姓男子駕駛的廂型車追撞，慘死輪下，詳細原因待釐清，此車禍為今年橋上第一起死亡事故；今年1月至7月共發生38件車禍，其中27件有人員傷亡、釀1死29傷。

中正橋車流量大，雙向各有3線道，但由於汽機車未分流，常可以看到汽機車搶道的情況，另外，機車多數會行駛在最右側的慢車道，但橋上有分岔路口，往台北方向可右轉水源快速路，往永和方向可右轉環河東路，右轉車輛容易與後方直行機車發生碰撞。

警方研判，多起交通事故肇因為汽機車搶道、直行車輛突然右轉與後方車輛碰撞，警方呼籲，汽機車駕駛人應事先選擇適當車道，避免在出口處臨時變換車道，造成車禍事故。

分岔路口 最易碰撞

交通局綜合規畫科長林昭賢表示，只要發生死亡車禍，交通局即依據警方的事故研判資料，會勘評估道路。

交通局專門委員朱建全表示，10多年前中正橋本設置汽機車分流道，但由於機車流量過大，經評估後才會拆除汽機車分流道。

未來改建 將採區隔

他說，中正橋主管機關為台北市政府，針對用路人可能會遇到的狀況，新北市府會向北市府反映，目前中正橋正研擬改建，預計將採汽機車分流，機車道也將加寬為3線道，避免機車壅塞於橋上。

(中國時報)

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