桃園下水道工程 損宅惹民怨

桃園市政府前的中山路施作雨水下水道，但工程延宕、塞車造成民怨，晚間停工甚至只用交通錐阻隔，夜間行車非常危險，議員提醒後才增加白色圍籬和警示燈。（蔡依珍翻攝）

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中國時報
、實習記者匡韻嵐／桃園報導

桃園各區在施作雨水下水道工程，力拚從六都末段班進到中段班，但市府前中山路緊鄰民宅又是老社區，管線複雜，包商不堪多次停工而跑路，工程延宕，另平鎮區則是門前挖管、住戶屋裂，向施工單位反映還被嗆聲：「地是國家的。」讓議員痛斥水務局包商施工品質和態度都超差。

溝渠無護欄 危機四伏

水務局長劉振宇坦言桃園區中山路原定2017年底完工，因老社區管線錯綜複雜，釐清加上等料造成工期展延，承包商財務亮紅燈，年初解約，並列入黑名單，未來會連同相關單位建立優良包商名單，盼杜絕跑路情事，目前預計將於8月19日前完工，前幾天承包商便宜行事未作圍籬，也將開罰至少6萬元，民眾屋損也會全額賠償、修到好，未來會引以為戒，檢討改進。

議員萬美玲說，市政府前的中山路施作雨水下水道，但工期裹足不前造成交通黑暗期，上下班時間狂塞，民眾怨聲載道，更甚的是，夜間停工後，深逾1公尺的溝渠竟只用交通錐阻隔，汽機車爭道，機車騎士險掉落插滿鋼筋的深坑，水務局卻姍姍來遲，還由警方幫忙善後，指揮交通、增加警示燈，要求全面檢討。

房舍現裂痕 人心惶惶

綠營議員范綱祥也斥工程延宕造成人口稠密區交通、安全雪上加霜，但下包倒閉不是第一件，也絕非最後一件，要求從最低標改為最有利標，不然廠商雙手一攤落跑，倒楣的還是市政府。

議員黃敬平則以平鎮區新光路三段與南平路路口的施工為例，因施工位置緊鄰民宅，重型機具連日在地底施工，老舊房舍承受不住，牆面出現裂痕、連主樑柱都龜裂，居民人心惶惶，向施工單位反映竟得到「地是國家的」回應，讓他痛斥太超過，罔顧居民的安危。

議員黃婉如另外發現，水務局為推桃園汙水下水道納管，祭出執法手段，民眾若不配合將會罰款，但機關、學校、公園等公家單位卻未接管，痛斥「只許州官放火，不許百姓點燈」，劉振宇坦言日鼎包商為拚戶數將公共工程暫時擱置，已要求全面改進加快腳步迎頭趕上。

(中國時報)

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