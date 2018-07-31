文創區轉型 鄭麗君3億元力挺

由文化部文資局經營的「台中文創園區」轉型為「文化資產園區」，揭牌儀式以熱鬧的歌仔戲開場。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

近日地方質疑文化部文資局經營的「台中文創園區」轉型，批恐將變成蚊子館。文化部長鄭麗君30日在揭牌儀式力挺當場宣布，文資局推動無形資產經費原為1億元，108年起將增加為3億元；她掛保證將延續既有「1916工坊」，「放心會更有趣」、「只有加值、沒有減少」。

收回部分房舍 人心惶惶

文化部文資局經營的「台中文創園區」轉型為「文化部文化資產園區」，舉行揭牌暨重要傳統表演藝術傳習藝生結業頒證儀式；文化部部長鄭麗君、文資局長施國隆、台中市副市長張光瑤等與會。

因日前有議員批評，外傳園區轉型將收回部分文創業者「1916工坊」房舍，導人心惶惶；20家文創業者可能被迫搬離，批恐變成蚊子館。此爭議讓揭牌儀式格外矚目。

鄭麗君表示，傳統表演藝術傳習藝生結業頒證顯示傳統藝術後繼有人，看到傳統藝術未來及希望、傳承接棒。她當場宣布，文化部支持文資局對文化資產的保存、傳承及發揚，無形資產部分108年起本預算將成長為3倍，高達3億元，獲得在場人士以熱烈掌聲回應。

文化資產傳承「不要擔心」

鄭麗君指出，兩度向市府、議員及地方人士掛保證「不要擔心」，既有結合文創業者的「1916工坊」會繼續下去，與業者、產業結合會擴增，並與市府及市舊區結合，讓文化資產得以保存、傳承及再生。

施國隆表示，「台中文創園區」常被誤解為市府所屬機關，正名後，除維持過去「文創」的概念，再加上「文資」價值，以「文資為體、文創為用」兩者融合加值並不衝突，將更具未來性及傳承的意義。

(中國時報)

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