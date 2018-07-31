輕軌北移退綠地 護樹團反彈

2018年07月31日 01:30 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄愛樹人等公民團體30日舉標語向高巿府喊話，指高雄輕軌美術館段北移的5大放心方案，將產生新的問題，包括輕軌取代人行道，造成人與車爭道，其次美術館周邊綠地將損失6500坪，另外60棵樹木恐怕因此沒生存空間。

38歲曾小姐說，她搬來美術館社區已經3年多，2個小孩平常都喜歡到高美館運動，她認為巿政府說輕軌是共享運具，但新版的北移方案中，排擠人行道與綠地，不僅互相矛盾，也已影響聯合醫院就醫的民眾與輪椅族。

高雄愛樹人團長莊傑任表示，新方案軌道進入美術館綠地6米，估計綠地將損失1100坪，鐵路綠廊被砍3米，綠地損失900坪，大美術館計畫被以16米道路取代鐵路綠廊結合美術館，綠地損失4500坪，合計有6500坪綠地被犧牲。

人行道內縮 輪椅族受影響

他說，輕軌北移後人行道內縮3.6米，原本整片綠地、整排樹會被大量切除，且原來人行道上的2排小葉欖仁，官方聲稱會全數保留，但屆時輕軌從中經過，樹木的主要枝幹、根系不是斷頭就是斷尾，估計危害60棵樹。

捷運局反駁 綠地不減反增

環團認為，輕軌是百年大計，當大順路段還沒提出新方案，美術館段就急著動工，真的沒那麼急。呼籲巿政府召開公民論壇，尋求更多共識，如執意要做，反對新增C21A站，應將原C21站東移馬卡道路，C20站東移至中華藝校。

針對環團對輕軌美術館段的疑慮，高巿府捷運局表示，路線北移後，聯合醫院路段將重新規畫醫院內外部動線，未來美術館園區綠地面積不但沒有減少，還將再擴大5公頃，對於2側小葉欖仁會保持樹木完整性，保留生長空間。

(中國時報)