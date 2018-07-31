改建3度流標 中正橋8月後再招標

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中國時報
／新北報導

連接雙北市的中正橋使用超過80年，經評估後橋梁老舊、恐有安全疑慮，雙北市政府都有意改建，但從2017年開始3度招標、3度流標，本預計2021年改建完工，如今完工之路遙遙無期。對此，新北市新建工程處企劃科長李方谷表示，預計今年8月至11月辦理第4次招標。

中正橋前身為「川端橋」，最老的橋體至今逾80年歷史，經專業單位評估，橋梁耐震係數、防洪高度均不符合現行法規標準，台北市政府本有意要將橋梁拆除，但橋梁部分結構被認定為歷史建物，最後將採「新舊共存」方式改建，保留舊橋、另闢新橋。

雙北市政府均相當重視中正橋改建工程，2017年12月、2018年1月、2018年4月3度網路上招標，卻都無廠商投標而流標，雙北市政府最後決議追加預算。

李方谷表示，中正橋改建工程由台北市政府負責、新北市政府協助，本來工程款項15.72億元，台北市負擔10億元、新北市負擔5.72億元，預計去年底動工、2021年完工，但由於受原物料上漲等問題，3度招標、3度流標。

李方谷表示，經雙方協議後，台北市將總工程款提高至24.69億元，其中新北市負擔8.87億元，其餘皆由台北市負責，預計今年8月至11月辦理第4度招標。

(中國時報)

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