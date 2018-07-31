後龍石滬文化節 體驗捕魚趣

2018年07月31日 01:30 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗後龍鎮公所將在8月11日舉辦石滬文化節，利用已修復完整的合歡石滬，進行體驗傳統捕魚技巧的活動，並教導孩童將小型的蝦蟹放生，永續海洋生態。此外，鎮公所還預計重新修復合歡石滬南邊的石滬，但尚因經費短缺70萬而窒礙難行。

石滬為早期漁民利用漲退潮落差捕魚的工具，後龍鎮原有20多座，遍布於外埔、海埔、水尾等地，許多石滬因日積月累的巨浪侵襲而損毀，因此鎮公所攜手苗栗縣石滬文化永續維護協會共同養護，目前僅「合歡石滬」、「母乃石滬」2座保持完整。

後龍鎮公所為保存台灣少數完整的石滬結構，與先人的捕魚智慧、技術，在2015年將合歡與母乃石滬登錄為文化景觀。此外，後龍鎮公所也向台灣電力公司爭取180萬元的經費，計畫在合歡石滬南邊重建一座石滬。

鎮公所主任祕書林澄清表示，由於石材來源不足，經費提高至250萬元，還短缺70萬元，目前重建工程仍處於招標階段。

後龍鎮長朱秋隆說，舉辦石滬文化節除要讓民眾體驗先人的捕魚智慧，更要宣導維持海洋生態的重要，教導孩童放生小型魚蝦蚌類的必要性。鑑於每年報名皆秒殺，朱秋隆提醒有興趣的民眾，可自8月1日起，藉網路與紙本報名，行動要快以免向隅。

(中國時報)