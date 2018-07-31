得來速窩‧書居斜槓中心 到市圖票選未來館

新北市立圖書館舉辦「未來圖書館的10種可能」參與式預算，31件提案目前在市圖總館1樓展出，現場設有票櫃供民眾投票。（王揚傑翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導
新北市立圖書館29日舉辦提案說明會，內容可至市圖官網瀏覽。（王揚傑翻攝）

未來到圖書館借還書，也有可能「得來速」。新北市立圖書館6月推出參與式預算，邀民眾發揮創意點子，迄今共收到31件提案，即日起至8月31日止在總館1樓推廣區開放民眾票選，選出自己最愛的提案，前3名將落實執行，打造讀者心目中的夢想圖書館。

市圖推出「未來圖書館的10種可能」參與式預算，邀請民眾針對圖書館藏、閱讀空間、推廣活動、貼心服務等項目，發揮創意踴躍提案，市圖已備妥30萬元資金，預備執行票選出的3項提案。

提案人郭先生是位空間設計師，他自稱是圖書館重度使用者，雖然自己有工作室，但他更喜歡到圖書館工作，設計了「窩‧書居」的提案，希望打造一個三度空間的書櫃，利用爬梯或樓梯串聯，讓各個空間可窩可棲，成為一個享受閱讀樂趣的小天地。

提案中也有針對多職工作者「斜槓族」為對象，提出結合圖書館藏、成立討論社團、辦理講座等，使圖書館成為「斜槓族」的學習成長中心。

31件提案已於29日舉行提案說明會，由各提案人說明並推銷提案內容，現場全程錄影，並已置於市圖官網供民眾自由瀏覽，即日起只要持有新北市圖書館借閱證的民眾，皆可參加投票。

31件提案也在總館1樓推廣區內展示，現場同時設有票櫃，9月將在市圖官網公布前10名票選結果，參加票選還有機會抽百元超商禮券，詳細資訊可查詢市圖官網。

(中國時報)

焚化廠煙囪圖案 i-voting決定 小小律師學法治 院內趴趴走

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。