得來速窩‧書居斜槓中心 到市圖票選未來館

2018年07月31日 01:30 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市立圖書館29日舉辦提案說明會，內容可至市圖官網瀏覽。（王揚傑翻攝）

未來到圖書館借還書，也有可能「得來速」。新北市立圖書館6月推出參與式預算，邀民眾發揮創意點子，迄今共收到31件提案，即日起至8月31日止在總館1樓推廣區開放民眾票選，選出自己最愛的提案，前3名將落實執行，打造讀者心目中的夢想圖書館。

市圖推出「未來圖書館的10種可能」參與式預算，邀請民眾針對圖書館藏、閱讀空間、推廣活動、貼心服務等項目，發揮創意踴躍提案，市圖已備妥30萬元資金，預備執行票選出的3項提案。

提案人郭先生是位空間設計師，他自稱是圖書館重度使用者，雖然自己有工作室，但他更喜歡到圖書館工作，設計了「窩‧書居」的提案，希望打造一個三度空間的書櫃，利用爬梯或樓梯串聯，讓各個空間可窩可棲，成為一個享受閱讀樂趣的小天地。

提案中也有針對多職工作者「斜槓族」為對象，提出結合圖書館藏、成立討論社團、辦理講座等，使圖書館成為「斜槓族」的學習成長中心。

31件提案已於29日舉行提案說明會，由各提案人說明並推銷提案內容，現場全程錄影，並已置於市圖官網供民眾自由瀏覽，即日起只要持有新北市圖書館借閱證的民眾，皆可參加投票。

31件提案也在總館1樓推廣區內展示，現場同時設有票櫃，9月將在市圖官網公布前10名票選結果，參加票選還有機會抽百元超商禮券，詳細資訊可查詢市圖官網。

(中國時報)