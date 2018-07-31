南一中陳允禎 升學任選校系

2018年07月31日 01:30 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南一中高二學生陳允禎從小展現生物方面的天賦，國中時就在國際科學奧林匹亞競賽中獲得世界第2，保送台南一中且免上高中3年的生物課，今年暑假再赴伊朗參加高中生物奧林匹亞競賽，拿到金牌，成績世界第3，未來除了醫學系只須面試外，可選填全台大學所有科系，在老師眼中是個天才。

生物奧林匹亞競賽今年在伊朗舉行，共有68個國家、269位學生參賽，台灣派出4位好手，台南一中二年級同學陳允禎經過2天的考試競賽，與全世界27人同獲金牌，成績世界第3。

陳允禎從小展現生物科天分，就讀建興國中資優班二年級時，就參加國際科學奧林匹亞競賽，獲得世界第2名，並保送台南一中科學班，他的生物能力通過免修評鑑，高中3年都不需上生物課，將時間全心用來準備奧林匹亞生物競賽。

取得生物奧林匹亞金牌的陳允禎，未來升學路寬敞，除了醫學院只須面試外，依法全台的任何大學皆不得拒絕他入學。

陳允禎言談間展現超齡的成熟與思維，他稱因為家中有3個小孩，2位姊姊都念私立大學，為了減輕家中負擔，未來選擇大學將以離家近為主要考量，若要出國念書，則要取得全額獎學金才會考慮，對未來的職業，他稱還在思考，不會將自己局限在某一領域的職務。

「大部分的學科，只要我想讀，就讀得起來」，台南一中科學班有許多天才型學生，陳允禎展現天才中的自信，在老師眼中，他就是充滿天分的學生。

(中國時報)