國產精品咖啡鬥 吾拉魯滋登場

台灣國產精品咖啡豆評鑑屏東派出16支隊伍參賽，特地選用在地原生株種，盼透過賽事讓外界看到屏東咖啡的美好。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

台灣國產精品咖啡豆評鑑首次在屏東舉辦，8月將有166支隊伍齊聚吾拉魯滋部落，角逐年度冠軍殊榮，地主隊也派出16隊參賽，特地選用在地原生株種，期盼能透過賽事讓台灣、甚至世界看到屏東咖啡的美好。

擔任賽事技術委員的林哲豪指出，台灣咖啡生產成本高，必須走向高端的精品路線才能創造商機，也是評鑑比賽的目的。

林哲豪舉例說，不少人對於衣索比亞可能陌生，但當地生產的阿拉比卡或耶加雪菲，卻讓全球咖啡愛好者藉此認識產地國，台灣也有本錢利用咖啡被世界看見。

曾以虹吸式沖煮法獲得全台咖啡競賽前三名的王聖偉說，台灣咖啡有著其他產地國沒有的巧克力與堅果香氣，而高海拔的豆子酸味柔順，鑑別度極高，一點也不輸國外咖啡豆。

目前屏東種植咖啡面積約300公頃，投入農戶超過350戶，多種植在原鄉海拔約900至1000公尺高度，山區石礫地形，加上日夜溫差大，產出咖啡擁有豐厚口感且具層次，且屏東咖啡歷史悠久，主要源自日治時期，是經百年馴化的原生種。

屏東縣長潘孟安也強調，薄酒萊利用葡萄酒行銷到全世界，一串葡萄釀成酒之後，有著說不完的故事，這就是產業升級的重要性。

屏東咖啡也透過品牌方式打團體戰，結合原鄉各產區的競合，擦亮國境之南咖啡產業，也盼能從這次賽事獲得佳績，為地方創造更多經濟產值。

(中國時報)

南一中陳允禎 升學任選校系 微水力發電 照明務農好方便

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。