中央給力 高雄產業翻轉更有勁

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中國時報
許立明

行政院長賴清德政策支持之下，高雄推動橋頭新市鎮轉型為科學園區，可望在一年內籌設完成高雄科學園區二期，此不僅加速高雄產業轉型，更提昇台灣高科技業的國際競爭力。

橋頭新市鎮位於路竹科學園區及楠梓加工出口區的產業廊帶上，周邊還有岡山本洲產業園區、永安工業區等產業群聚，因此，有效擴充產業腹地之外，更加強產業空間的連結使用。

藉由所謂「新市鎮開發」與「園區籌設」雙軌併行模式，亦即科技部進行園區報編的同時，內政部也辦理聯外道路開闢及用地儲備，讓廠商進駐的招商引資，得以零時差同步展開，創造就業機會讓人才留在當地，帶動橋頭新市鎮發展。

目前已有多家半導體、航太、醫材等指標性大廠，表達進駐的高度意願，藉以擴大生產線、根留高雄。市府經發局將迅速成立諮詢服務單一窗口，及早達成設廠投產的目標。

感謝華邦電去年底投資南科高雄園區3350億元，今年4月日月光動土百億半導體封測智慧工廠K25，高雄半導體產業聚落儼然成形。此外，和發產業園區將在年底完工、仁武產業園區也預計在年底報編完成。

加上市府與七大國營事業合組「亞洲新灣區聯盟」也已啟動首件合作開發案招商，以及港埠旅運大樓如將動土等，在在宣告高雄產業翻轉繼續加速中。

(中國時報)

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