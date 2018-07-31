兩岸急凍 花蓮石藝界喊苦

2018年07月31日 01:30 中國時報 范振和／花蓮報導

兩岸關係急凍，加上「零團費」影響，花蓮特有的石藝產業成了「慘業」，縣進出口公會理事長陳有福30日看著乏人問津的藝品，一臉無奈表示，花蓮石藝公司不是倒了、苦撐或脫手，認為政府與民間應通盤檢視，拿出妥適的因應之道。

陳有福說，花蓮縣石藝界大型石藝公司11家，目前只剩下5家苦撐，中型石藝館也倒了一半，上百家的小型藝品店8成以上收手，「以前賺的，全部都吐出來了！」

陳有福表示，以前靠大陸太深，如今兩岸關係急凍，大陸客不來，自然造成負面衝擊，另外，「零團費」更是影響旅遊品質，花蓮旅遊業界向對岸買人頭，再帶往特定的藝品公司「處理」，這些遊客素質差，消費力道同樣薄弱。

藝品公司光是人事管銷費、水電費等，就是一大筆負擔，況且藝品公司還要給付旅行社7成左右的佣金，消費群購買力差，只有裁員因應一途，陳有福是七彩藝石的供應大廠，現只剩3成生意，58名員工裁到剩10幾人。

他表示，不能全怪政府，台灣人跟風成習，當初看到石藝品有利可圖，一窩蜂地開設藝品店、旅館、民宿，貸款急買交通車，如今倒的倒、關的關，政府應拿出配套措施，設法讓花蓮觀光產業起死回生，而業者也應檢討，爾後不要再盲目投資了。

(中國時報)