掌握學習目的 跨領域才有意義

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中國時報
李萬吉

暑假過了一半，老師應該已開始思考和規畫新學期的教學設計，面對一年後將實施的新課綱，許多學校老師已提早準備，其中的跨領域課程，對許多學校和老師來說都是一大挑戰。儘管會聽到許多抱怨，但也看到不少老師在這拆解和重新建構的過程中，展現許久不見的熱情，彼此激盪出各種新的課程想法，對新學期的教學產生不少期待。

跨領域的學習不僅是新課綱的重頭戲，也是國際上教育改革的趨勢。尤其教育進步指標的芬蘭，宣布要以主題式的教學作為新課程主軸，讓許多教育專家都睜大眼睛，想要看看芬蘭如何實踐這個教育理想。即便台灣和芬蘭的教育環境差異太大，作法難以仿效，至少其精神和概念是可以學習的。

再從學生的未來需求來看，他們所面對的各種問題，幾乎沒有靠單一領域知識技能就可以解決的；將來的工作發展趨勢，也會更重視各種能力的整合運用；連個人的角色，都已出現多重身分的「斜槓青年」。因此推動跨領域的學習，自然是重要且必要的。

然而，在設計各種跨領域的課程時，不同領域的老師們必須相互激盪、彼此合作，並掌握該課程的學習目的和教學目標，利用不同領域的學習活動，同步達成知識建構和技能學習，這樣跨領域課程才可以讓學習更有效果。相反的，若只「為了跨領域而跨領域」，很容易出現忙了老半天後，學生沒學到該學的素養，老師也抱怨進度被耽誤，完全失去跨領域學習的意義。

當然，最需要的是，先建立心態上能夠跨領域的團隊，唯有各領域老師們願意敞開心胸，去除本位主義，透過不斷的溝通與協調、省思與批判，讓彼此的專業相互支撐，而不是相互牽制，一心一意為孩子的學習，如此才能發展出有效的跨領域課程。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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