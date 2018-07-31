老榮民捐百萬 善行拍成微電影

2018年07月31日 01:30 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

今年農曆年，家中並不富裕的91歲老榮民郭正清，騎著機車近20公里路程，到屏東榮民服務處捐出100萬元現金，只為了幫助榮民榮眷過好年。這段感人事蹟現拍攝成微電影《奉獻》，希望將他平凡中的偉大讓社會大眾看見。

郭正清1949年獨自一人來台，和太太共結連理後生下2男1女，大兒子是瘖啞人士，現仍由他照顧；太太年紀大後因慢性病沒辦法自理生活，送到療養院安養，目前家裡還需要錢，並不富裕。

郭伯伯還是省吃儉用一點一滴存了100萬元，頂著寒風騎了一小時機車前往捐款。國軍退輔會科長曾秀琴說，郭伯伯無私奉獻精神讓人感動。

榮民榮眷基金會因此決定拍攝微電影《奉獻》，邀請榮民導演方英海以真人真事的實景拍攝，紀錄郭伯伯的日常生活，及他的大愛奉獻精神。影片長7、8分鐘，放在各榮處榮家都放在網站上，讓民眾都能上網觀看。

郭正清說，「屏東是我第二個故鄉。」過去跟隨政府來台，並在台灣落地生根，接受太多政府的補助，終於有機會能夠回饋這個社會，希望藉自己的力量讓榮民們能過個好年。

屏東縣長潘孟安說，郭伯伯年輕時為了保衛家國鄉土，將生命和青春奉獻給國家；退伍後，為了期望給下一代更好的環境，將全部心力奉獻給社會、家庭，這樣的精神就像南國艷陽般溫暖，像大武山一樣巍峨。

(中國時報)