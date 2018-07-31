高手在駁二 文化役臥虎藏龍

2018年07月31日 01:30 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

駁二特區常見一群黑衣人穿梭，他們是來自不同領域的英雄好漢，因文化服務役而暫時身兼苦力與幕後工作人員；役畢時，他們也習得各家所長，功力更上層樓，在職場或重返駁二，綻放光與熱，成為耀眼的新星藝術家。

2006年迄今，先後有130位走進駁二，正值駁二發展期，恭逢其盛，練功兼習藝，見證了駁二也汲取了課本沒有教的知識。

駁二營運中心主任王慧琳用臥虎藏龍形容這群替代役男，他們各有不同背景，有著深藏不露的專業能力，從商業設計、攝影、音樂、程式開發到藝術創作，在行政人員以女性居多的職場裡，肩負起重要的男力角色。

王慧琳笑說「駁二替代役可不是爽缺，堪稱替代役界的海軍陸戰隊」，不但園區達18公頃，每場活動從規畫到布展撤展，要求速度、品質、民眾服務甚至是危機處理，一定要使命必達。

這些役男退伍後，有人回到專業領域發光發熱，例如117梯役男何禹賢現職為室內設計師；139梯役男陳劭彥成了藝術家，退伍後不僅參與了兩屆高雄漾藝術博覽會，更在2017年獲得高雄獎首獎！

也有人在駁二服了終身役，76梯的黃宏成2010年退伍隔天便在駁二任職，服役期間與另一半相識，並在今年開花結果，攜手步上紅地毯，連婚紗照都選在駁二這個別具意義的地方拍攝。

(中國時報)