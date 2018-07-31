市場大會師 熱迎丁丁譙柯P

2018年07月31日 01:30 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

中華兩岸華人傳統市場發展促進協會29日舉辦餐敘，全台逾百位市場自治會長大會師，因本屆理事長為東門市場自治會長潘愛玉，北市各市場幾乎全員出席力挺，出乎意料的是，地主大家長、台北市長柯文哲缺席，但國民黨市長參選人丁守中則獲得熱烈歡迎，台上凍蒜聲震天響，台下會長們對柯市府罵聲連連，餐敘幾成為「柯P幹譙大會」。

改建爭議多 民意不被重視

台北市長柯文哲大力推動市場改建，但毀譽參半，先前曾派出副市長陳景峻走訪基層，卻未受攤商青睞，更傳出陳赴市場餐敘，最後不歡而散的窘境，7月起則由「市政雙姝」蔡壁如及劉漢如接力拜訪成功、北投、興隆等市場，不料，29日全台市場大盛會，北市攤商對工期、租金、中繼市場等問題，對柯市府仍有諸多怨言，反是丁守中獲邀出席。

不少市場均面臨整、改建問題，有自治會長也趁機吐苦水，如成功市場改建工期未定、中崙市場垃圾車道，以及東門、南門中繼場地不佳等，但基層聲音卻難以傳達至柯市長，攤商無奈表示「誰當市長都好，但請好好聽聽老百姓的聲音！」

前晚餐會北市市場代表出席率逾8成，席間卻未見柯文哲人影，丁守中則在晚間6點半現身，一出場「凍蒜」聲不絕於耳，不僅主辦的潘愛玉在旁緊跟，逐桌致意時不少人更大方表態「丁市長好！一定投給你！」尤其面臨整改建的成功、環南、東門、南門市場代表反應也很熱情，成功插旗市場界。

丁守中致詞表示，市場與市民生活息息相關，每年營業額超過7000多億，他在立法院時，就曾編列32億協助硬體更新，當選市長後，一定全力維護攤商權益。

柯未現身 會長自嘲是小咖

被問到是否有邀請柯文哲？潘愛玉說，看新聞得知柯有行程，但有告知柯幕僚，「我們這麼小咖，市長不用來也沒關係啦！」

(中國時報)