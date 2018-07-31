行動支付普及率 目標衝5成

新北市經發局局長張峯源（左二）身穿唐裝出席「新北e起pay」發布會。（許哲瑗攝）

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中國時報
、許哲瑗、宋原彰／新北報導

新北市府推動「新北e起pay」整合型QR code，今年擴大規模找來6家知名行動支付業者的7大支付工具，從餐飲業者擴大到3000間各式商家，目標明年行動支付普及率達到50％，打造新北市成為全台行動支付普及應用第一的智慧示範城市。

聯合支付 不再霧煞煞

近年行動支付產業如雨後春筍般出現，眾多平台業者推出各種的支付方式，讓消費者「霧煞煞」，不僅商家要增加多樣的設備，配合各店家系統，民眾也要下載許多App才能免帶錢包出門。

新北市府去年推出「新北e起pay」整合型QR code，合作店家只需準備一張QR Code立牌，消費者就能即刷即扣款，今年經重新評選，擴大增加富邦銀行Apple Pay和LuckyPay、歐付寶、上海商銀的台灣Pay、遠傳FriDay錢包、一卡通LINE Pay、ezPay等6大業者的7大支付工具。

經發局商業發展科股長陳真真表示，去年和323家餐飲業合作，希望民眾在用餐同時，減少和現金的接觸避免細菌傳遞，普及率3成左右，今年不再侷限餐飲業者，拓展至3000間各式商家，讓民眾習慣以行動支付的模式消費。

享6大好康 提高誘因

新北市經發局長張峯源表示，此次「新北e起pay」，為店家提供了6大好康，包括不收取申裝費、月租費、廣告推播費、教育課程費和手續費、轉帳費0元起，藉著降低業者成本，提升行動支付普及率。

張峯源表示，目前鎖定新板特區、府中特區兩大商圈，以及淡水、雙溪、平溪等著名觀光景點，已結合3000多家在地業者，行動支付普及率明年可望達50％，2021年有機會達到70％。

(中國時報)

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