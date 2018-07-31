范振宗、宣明智 為楊文科站台

2018年07月31日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

國民黨新竹縣黨部30日公布黨內鄉鎮市長及議員提名與報准名單，預計在行動中常會當天舉辦誓師造勢大會。目前縣議員僅寶山未提名人選，鄉鎮市長則在新埔艱困選區不提名，不過竹東、芎林兩鄉鎮則各報准兩名參選人。30日當天下午另開縣長參選人楊文科提名輔選會報，競選總部主委范振宗、科技大老宣明智現身站台。

提名或報准28人

國民黨行動中常會8月1日來到新竹縣，黨主席吳敦義將會親臨現場，替各級參選人信心喊話造勢。在舉辦行動中常會之前，縣黨部便依據「2018年縣市議員暨鄉鎮市區長選舉候選人提名作業要點」規定，公布通過中央黨部核定的提名報准名單。

該名單共28人通過縣市議員提名或報准參選，以湖口鄉6人參選最為激烈，但寶山鄉並未推派人選。鄉鎮市長則有14人通過提名或報准，艱困選區如新埔鎮則未有人選，而目前沒有其他陣營對手的竹東鎮、芎林鄉，則各有兩名人選參戰。

30日下午藍營黨部舉辦縣長參選人楊文科提名輔選會報，會中有前縣長范振宗、科技大老宣明智等人站台輔選，並接受輔選顧問團聘書。過去為民進黨籍的范振宗表示，自己是第二次踏入國民黨新竹縣黨部，而政治沒有永遠的敵人，他認為楊文科是非常好的新竹縣長人選。

宣任顧問團總團長

擔任顧問團總團長的宣明智更大力讚揚楊文科，澄清兩人並無私交，因為「君子之交淡如水」。宣明智表示科技人喜歡看數據，他統計過政治人物關心科學園區的數據，所以從園區看新竹的發展，希望能找到一個會做事的人，而且關心園區的人，這是非常重要的事情。宣明智也特別提到，為何不支持徐欣瑩，是因為她從挑戰副總統一職退回到選縣長，已把黨的定位和焦點迷失掉了。

(中國時報)