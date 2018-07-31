藍營分裂 三雄爭霸鹿港鎮

2018年07月31日 01:30 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

民進黨提名鹿港鎮長參選人潘順良，連任5屆鎮民代表。（吳敏菁攝）

施性鍾，擔任過代表、副主席、主席和議員和國民黨鎮黨部主委，決定脫黨參選。（吳敏菁攝）

鹿港鎮長黃振彥兩屆將滿，年底鎮長寶座面臨空前競爭！國民黨精銳盡出，提名前4強棒已打得難分難解，最後採計電話民調代表會主席許志宏出線；但前議員施性鍾不服發表聲明脫黨參選到底，藍營鬧分裂，和民進黨提名的潘順良，形成3強鼎立。

許志宏 扛使命競選

從鹿港鎮歷來各項選舉分析，一再顛覆藍、綠基本盤，地方情節根深蒂固的鹿港人，投票行為看人甚於看黨；藍營鬧分裂，3名參選人拚個人魅力，比實力、較量動員能量，彼此牽扯選情錯綜複雜。

許志宏已連任3屆地方代表，當過1屆副主席、2屆主席。初選時在眾強環伺中勝出，展現雄厚的地方實力；許志宏說，扛著使命感來參選企盼打造鹿港，激發更多文化、觀光和產業結合的能量。

施性鍾 資歷最完整

許志宏得到競逐初選的立委王惠美服務處祕書許明輝，議員兼國民黨鹿港鎮黨部主委楊竣程等，認同尊重遊戲規則。但施性鍾殺出強調「雖千人、吾往矣」！指出民調落敗0.44％，不過2、3通電話，要求勘驗沒得到回應，決心參選到底。

施性鍾表示，服務鄉親40多年，擔任過代表、代表會副主席、主席和議員，也當過國民黨鎮黨部主委資歷最完整，為建設鹿港故鄉喚起年輕人熱情，矢言參選，不分藍綠、不畏勢力。

潘順良 深耕頂番社區

民進黨提名潘順良，連任5屆鎮民表，也是頂番社區發展理事長，長期深耕地方，主張結合縣政府推動鹿港國家歷史風景區。

施性鍾資歷完全、許志宏實力雄厚、潘順良深耕地方；施和許都出身「街仔內」，潘順良在「街仔外」，彼此爭奪支持人馬和票源，聯盟議員、代表、里長選舉，戰況激烈。

(中國時報)