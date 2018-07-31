搶攻斗六 民進黨組五合一後援會

民進黨成立斗六市長暨五合一選舉後援總會，由立委劉建國（前排右）當「母雞」輔選該黨參選人。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

民進黨在雲林縣治所在的斗六市從未執政過，為了拉抬該黨斗六市長參選人林慧如的氣勢，立委劉建國扮演母雞角色，成立斗六市長暨五合一選舉後援總會，央請雲林縣職業總工會理事長許騉洪擔任總會長，期透過許在基層勞工界的力量，帶領該黨參選人勝選。

區域連結一起抬轎輔選

後援會雖以助攻斗六市長選情為主，但幾乎包含了雲林縣山線古坑、斗南、莿桐、二崙、西螺，甚至屬海線的虎尾等各鄉鎮長、議員、代表與村里長參選人等，一起抬轎輔選。

劉建國不諱言，該黨執政後的中央政策常令民眾一頭霧水，好的政策要對人民說明白，且由基層開始更具說服力，年底選舉小雞要自立自強相挺母雞，把危機化為轉機，他也願意分攤母雞的輔選工作，讓該黨參選人可以全部當選，服務更多人民。

許騉洪表示，年底選舉是區域與區域的連結，也是人才與人才的連結，這樣的連結可形成優質的執政團隊，帶領地方國際化，發展經濟。

林慧如盼能打造新斗六

林慧如說，斗六市是雲林的首都，產業眾多，可以創造更多青年就業，她當選後會積極搭配縣府共同努力，留住年輕人在故鄉打拚。其次，也會進行更細緻的規畫，讓斗六更美麗，從產業連結、青年就業、美化城市來打造新斗六。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，該黨在各鄉鎮執政成績有目共賭，斗六市尚未綠色執政過，林慧如身負改變斗六重責大任，希望選民給她為市政打拚機會，俾體現綠色優質執政的美好。

(中國時報)

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