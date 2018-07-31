選舉加溫 雄檢監控買票情資

2018年07月31日 01:30 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

選戰加溫，高雄地檢署「查察賄選及暴力執行小組」5月揭牌後，針對買票情資嚴密監控，對於過去曾發生查獲「賄選」，卻被法院認定是「走路工」；雄檢表示，金錢的對價絕對是檢方查賄重點中的重點，有嫌疑一定查到底。

現金給付 曾認定走路工

本屆巿議員選舉曾發生候選人因樁腳涉嫌買票，一審被判當選無效，二審因法官認定發放的金錢是走路工，改判當選有效。當時法院認為，300元是勞務對價的給付，且不足以動搖選民投票意向，因此讓當選人保住議員資格。

對於查到現金給付，卻被法官認定是走路工，雄檢發言人葛光輝強調，走路工與賄選間雖沒被明確定義，但檢方查賄時，收錢的一方是否真有勞務付出，以及對價間的金額多寡，符不符合比例原則，均會是檢方勾稽的重點。

他舉例，過去曾接獲情資指候選人行賄，對方涉嫌向2、30人買票，每人1000元，檢警實際蒐證後發現，這2、30人花了4、5個小時陪候選人掃街，因為確有付出勞力，且時薪換算約200元，符合一般臨時工行情，認定是走路工。

無功受祿 難脫買票之嫌

檢方強調，選舉快到了，任何金錢的給付、招待飲宴，都是檢舉情資的來源，尤其現金的發放，更是重點中的重點，至於候選人若想以「走路工」脫責，過去也曾查到沒有實際提供勞力，「無功卻受祿」，事後認定是買票。

(中國時報)