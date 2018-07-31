桃園7里長 轉戰市議員

2018年07月31日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 賴佑維 、 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

轉換跑道！年底選戰激烈，桃園市有不少現任里長摩拳擦掌、想轉戰市議員，包括桃園區中正里長黃家齊、中信里長林國政、龜山區陸光里長聶哲淵、平鎮區復興里長王燕惠、大溪區新峰里長葉建宜、楊梅區中山里長黃朱秀娥、大園區和平里長許朝童，7人都想服務更多民眾，希望透過在基層穩紮穩打，爭取選民認同。

本屆以24歲當選「全桃園市最年輕里長」的黃家齊，是前桃園縣議員黃享欽的兒子，笑言從來沒有想過從政，在擔任里長時發現有許多法規面的侷限性，因此希望挑戰市議員，進一步為更多人服務。桃園區中信里長林國政則是前市民代表，又兼親民黨桃園市黨部主委，希望用熱情替市民解決問題。

國民黨籍龜山區陸光里長聶哲淵，他的陸光里所在地陸光新城，是北桃園重要的藍營重鎮，黨齡超過30年的聶哲淵今年挑戰參選市議員，52歲的他靠著大批的死忠里民做基底，開始向外擴張，實力不容小覷。

平鎮復興里長王燕惠因為想擴大服務層面，決定參選里長。她說，當了8年里長，自己來自基層，也很了解地方需求。但是因為里長礙於身分，想做什麼、改善什麼，都無能為力。在民眾鼓勵下，決定參選議員。 大溪新峰里長葉建宜說，自己原本就想選議員，因為當里長很多問題無法解決，以大溪塞車為例，里長們建議多年，但始終無法改善。自己選戰策略就朝著無色覺醒的方向，希望超脫藍綠，爭取選民支持。

(中國時報)