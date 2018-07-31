桃園7里長 轉戰市議員

桃園區中正里長黃家齊（左）、中信里長林國政（右）將從里長轉戰市議員，希望爭取選民認同。（蔡依珍攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

轉換跑道！年底選戰激烈，桃園市有不少現任里長摩拳擦掌、想轉戰市議員，包括桃園區中正里長黃家齊、中信里長林國政、龜山區陸光里長聶哲淵、平鎮區復興里長王燕惠、大溪區新峰里長葉建宜、楊梅區中山里長黃朱秀娥、大園區和平里長許朝童，7人都想服務更多民眾，希望透過在基層穩紮穩打，爭取選民認同。

本屆以24歲當選「全桃園市最年輕里長」的黃家齊，是前桃園縣議員黃享欽的兒子，笑言從來沒有想過從政，在擔任里長時發現有許多法規面的侷限性，因此希望挑戰市議員，進一步為更多人服務。桃園區中信里長林國政則是前市民代表，又兼親民黨桃園市黨部主委，希望用熱情替市民解決問題。

國民黨籍龜山區陸光里長聶哲淵，他的陸光里所在地陸光新城，是北桃園重要的藍營重鎮，黨齡超過30年的聶哲淵今年挑戰參選市議員，52歲的他靠著大批的死忠里民做基底，開始向外擴張，實力不容小覷。

平鎮復興里長王燕惠因為想擴大服務層面，決定參選里長。她說，當了8年里長，自己來自基層，也很了解地方需求。但是因為里長礙於身分，想做什麼、改善什麼，都無能為力。在民眾鼓勵下，決定參選議員。 大溪新峰里長葉建宜說，自己原本就想選議員，因為當里長很多問題無法解決，以大溪塞車為例，里長們建議多年，但始終無法改善。自己選戰策略就朝著無色覺醒的方向，希望超脫藍綠，爭取選民支持。

(中國時報)

民眾逛市場 仍習慣付現 東亞青運12.6億預算 靜觀其變

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。