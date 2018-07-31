綠廊道哈啤山海遊 萬人造訪

2018年07月31日 01:30 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高市府跨局處合推「青山藍海．綠廊道」系列活動，下半年陸續在中央公園登場，首場由農業局「哈啤山海遊」打頭陣，28日、29日周末共吸引超過1萬人造訪，現場有30位型農攤位營業額50萬元，光是試喝啤酒就送出1500杯。

高市副市長蔡復進整合農業局、經發局、原民會、客委會、海洋局、文化局、環保局、民政局合推「青山藍海‧綠廊道」計畫，結合各項特色共同行銷高雄，活動均選在中央公園，同時結合周邊商圈人氣。

農業局「哈啤山海遊」28日下午在中山路人行道辦吉祥物遊行，不少民眾帶著自製料理、在地水果參加野餐布置比賽，多達300多人在中央公園草坪上席地野餐，還有在地型農、青年創業者擺設30個攤位展售新鮮蔬果、農產加工品。

農業局指出，2天活動民眾參與踴躍，展售攤位營業額超過50萬元。

參加推啤酒遊戲贈送的玉荷包啤酒多達1500杯、另送出免費調酒1200杯，高雄產銷履歷雞肉捲、月之鄉鹹豬肉三明治等索取人數更達2000人以上。

蔡復進表示，高市府跨局處接力，8月原民會、環保局的「山籟愛玉慶豐收」、9月海洋局「雄海味、鱻饗市集」、10月文化局「雄．文青」手作市集、11月客委會「客家音樂會暨產業嘉年華」也精彩可期，歡迎市民一同參與。

(中國時報)