深化交流 羅東、西都市締盟

羅東鎮長林姿妙（左）與日本宮崎縣西都市長押川修一郎（右）昨締結姊妹市盟約。（羅東鎮公所提供）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

羅東鎮與日本宮崎縣西都市交流多年，正逢藝穗節舉辦期間，鎮公所邀請西都市參與踩街活動，30日雙方締結姊妹市，西都市也是羅東鎮第一個締結的姊妹市，鎮公所盼未來兩城市能在教育文化、商業、觀光、農業等議題上做進一步交流。

羅東鎮與西都市頻繁互訪，前年鎮長林姿妙率團到西都市簽訂友好親善宣言，去年西都市長押川修一郎到羅東簽署相互交流城市合作協定書，今年初西都市特別編列預算，補助西都市觀光協會招募市民到羅東觀光，雙方情誼深厚。

西都市長押川修一郎與議長中武邦美率團參加27、28日藝穗節踩街活動，30日拜訪林姿妙，並締結姊妹市盟約，雙方承諾積極推動城市間的交流，讓羅東、西都的合作有更確實的管道與空間。

鎮公所指出，西都市是羅東鎮第一個締結的姊妹市，締結盟約後不僅有助於提升雙方友好形象及知名度，且對羅東鎮與代表會在推動國際化的努力與成果上，都有正面的效益。

林姿妙表示，西都市歷史悠久，有得天獨厚的自然景緻，希望未來可以促進交流，讓彼此的友誼更加堅定，也為羅東鎮、西都市的實質合作建立良好的基礎，與西都市締結合作夥伴關係，將可讓羅東成為具有前瞻性及創意性的國際城市，使城市情誼更加穩固，創造雙贏。

(中國時報)

綠廊道哈啤山海遊 萬人造訪 國際友誼日 高中生以茶會友

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。