深化交流 羅東、西都市締盟

2018年07月31日 01:30 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

羅東鎮與日本宮崎縣西都市交流多年，正逢藝穗節舉辦期間，鎮公所邀請西都市參與踩街活動，30日雙方締結姊妹市，西都市也是羅東鎮第一個締結的姊妹市，鎮公所盼未來兩城市能在教育文化、商業、觀光、農業等議題上做進一步交流。

羅東鎮與西都市頻繁互訪，前年鎮長林姿妙率團到西都市簽訂友好親善宣言，去年西都市長押川修一郎到羅東簽署相互交流城市合作協定書，今年初西都市特別編列預算，補助西都市觀光協會招募市民到羅東觀光，雙方情誼深厚。

西都市長押川修一郎與議長中武邦美率團參加27、28日藝穗節踩街活動，30日拜訪林姿妙，並締結姊妹市盟約，雙方承諾積極推動城市間的交流，讓羅東、西都的合作有更確實的管道與空間。

鎮公所指出，西都市是羅東鎮第一個締結的姊妹市，締結盟約後不僅有助於提升雙方友好形象及知名度，且對羅東鎮與代表會在推動國際化的努力與成果上，都有正面的效益。

林姿妙表示，西都市歷史悠久，有得天獨厚的自然景緻，希望未來可以促進交流，讓彼此的友誼更加堅定，也為羅東鎮、西都市的實質合作建立良好的基礎，與西都市締結合作夥伴關係，將可讓羅東成為具有前瞻性及創意性的國際城市，使城市情誼更加穩固，創造雙贏。

(中國時報)