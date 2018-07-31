布袋第3漁港 開放蚵棚避風

2018年07月31日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣布袋鎮第3漁港因日前颱風來襲，暫時開放蚵農停放蚵棚避風，但依規定須於颱風警報解除7日內自行移除。近期縣府考量海象多不穩定，加上時序已進入颱風好發季節，權宜開放8、9月分供蚵棚避風，呼籲蚵農於避風期間，蚵棚不得妨礙港區船筏通行。

農業處漁業科長張建成指出，今年7月以來，有強颱瑪莉亞襲台，後有山神、安比颱風威脅，及持續受低壓帶盤據影響，海象多不穩定，致布袋第3漁港內持續停放蚵棚，目前約為150棚；自2011年起，縣府為保障蚵農財產，每逢8、9月分皆權宜開放蚵棚避風，唯在颱風季結束後，自行拖出港區，逾期未移除者將強制拖離。

張建成表示，為完善布袋第3漁港各項漁業設施，除既有漁具倉庫、整網場外，近年已增設大型卸漁機及吊蚵機計3座，也強化港區監視系統，吸引各式船筏進駐，目前船筏數已達90艘，並將持續向中央爭取軟硬體建設經費。

張建成透露，為落實蚵棚源頭管理，已向行政院農業委員會漁業署提報「智慧蚵棚電子標籤管理示範計畫」，並著手研議修正「嘉縣牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例」，未來會將浮筏式蚵棚納管、強制回收廢棄蚵棚、放養登記及標識管理與禁用未包覆保麗龍浮具等納入，減低牡蠣養殖對環境負擔。

(中國時報)