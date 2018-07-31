童戲水被沖走 警消擴大搜救

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中國時報
／新北報導

年僅7歲、6歲簡姓表姊妹29日下午1時許，在未有大人的陪同下就到住家附近的烏來南勢溪戲水，姊妹倆不慎被溪水沖走，表姊被救起但是表妹至今仍下落不明，新北市消防局30日擴大搜救，女童父親也下水一起找尋女兒，不放棄希望持續與時間賽跑。

簡姓表姊妹為福山部落居民，姊妹倆29日下午1時許，趁祖母不注意偷溜至溪邊戲水，沒多久時間，姊妹突然大喊「救命、救命！」附近住戶發現2人遭溪水沖走，趕緊通報警消救援，表姊最後被救起，所幸無明顯外傷，但飽受驚嚇的她得知表妹不見嚎啕大哭。

警消29日搜救未果，30日擴大進行救援任務，主針對南勢溪17公里處事故發生地，5組人馬分段往下游娃娃谷進行搜救，其中還包含重裝潛水員進行水下搜救作業。

新北市消防局表示，共派出51名搜救人員，含重裝潛水10人，民力團體35名，共86人到場搜救；簡姓姊妹在下游屯鹿25號附近被溪水沖走，往下搜尋至下盆教會，便無人看見女童蹤影，將這範圍訂為重點搜救區，往下延伸至娃娃谷。

失蹤女童的母親在岸邊不斷啜泣，難掩難過情緒，女童父親更打赤膊自己下水尋找女兒，除了水路外，消防局也出動7台空拍機，從空中找人，至30日下午7時許仍未有所獲。

消防局表示，今年1月至今已發生15件溺水事件，釀10人死亡，適逢暑假期間，呼籲家長應叮嚀家中孩童勿至溪邊戲水，若要戲水應到有救生員看守的游泳池，才能避免意外發生。

(中國時報)

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