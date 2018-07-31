觀光熱點附近 路死動物增加

因為觀光客湧入，池上鄉富興村民發現路死動物有增加的趨勢。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東縣池上鄉伯朗大道、金城武樹爆紅之後，離觀光熱點很近的富興村，因為觀光客大量湧入，常造成動物路殺，台灣動物路死觀察網人員應邀教導相關課程，並實際操作動物路殺調查與回報，希望藉此打造友善環境，讓居民與生態共存共榮。

池上鄉富興社區發展協會日前邀請台灣動物路死觀察網種子講師到社區教導並實際操作路死記錄回報等工作，課程內容包含道路對環境生態的影響，面對路死如何記錄，路死動物的貢獻與如何改善路死等。

富興社區執行長陳莉蘋表示，在錦園與萬安路段的早上或傍晚，每周都有2到3條蛇類被車壓死，以前社區居民都會很和平的讓牠們經過，但最近來社區的人變多了，就會刻意開車將蛇壓死。

另外，近日觀察也發現花嘴鴨一家人，暗夜裡過馬路時，大小鴨都被開快車的駕駛給壓死了，希望藉由路死的觀察數據，為動物們提供友善環境。

台灣動物路死觀察網成員林德恩表示，富興社區因為離觀光熱點伯朗大道很近，社區自己也觀察到當大量觀光客湧進造成更多路殺傷亡，這些數據相當重要，也很值得肯定。

他說，由於這次授課對象多以老人家為主，但很驚豔的有些爺爺奶奶們早就學會利用智慧型手機來紀錄周遭環境的路殺狀況。由於台灣動物路死觀察網成員多為志工，而台東幅員狹長，希望更多關心環境的朋友加入路死調查行列。

(中國時報)

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