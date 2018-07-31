市府無視反彈 攤商有苦無處訴

2018年07月31日 01:30 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市公有零售市場共計41處，大多數因歷史悠久，軟硬體急待整建，台北市長柯文哲上任後，大刀闊斧投入227億元改建5大市場等工程，不過工期延宕、中繼點環境惡劣、攤商安置等爭議不斷，甚至遭官員飆罵「需索無度！」如今北市場會長集體喊「丁市長凍蒜！」狠狠賞了柯市府一巴掌。

公有市場改建為柯文哲重要政見，但工期少則2年、多則5、6年，如何與攤商溝通成為最大挑戰，然而柯市府在面對攤商反彈聲浪，多揮舞「依法行政」大旗，缺乏轉圜餘地，少了一股生意人最在意的「人情味」 ，基層不滿情緒達臨界點，終於在會員大會爆發。

以8月將舉行的南門中繼市場動土為例，攤商代表不滿表示，這麼重要的事情，結果市府事先完全沒跟攤商商量時程，僅來一紙公文通知，這事情可大可小，很多時候都只是「奇模子」問題！

除此之外，有攤商代表私下抱怨，曾受邀至市府商談改建事宜，卻被市場處高層當眾飆罵「需索無度！」市府一昧以為改建一定好，但過程中攤商須面臨到停業、生意起落、適應新環境等風險，「我們被迫改建都沒說話了，不知為何還要受官員欺辱？」

攤商表示，柯市長曾說，市場是城市生活的縮影，若要用30分鐘認識一座城市，就要去看市場，也希望市府官員在辦公室吹冷氣時，也能花點時間，想想攤商討生活的無奈。

(中國時報)