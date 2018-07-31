張北港談交通 李宣建社福館

友善列印
中國時報
／雲林報導

國民黨雲林縣長參選人張麗善30日前往北港鎮舉行「相挺為雲林」座談會，強調北港地區需要改善交通與觀光產業，才能解決人口持續減少問題。雲林縣長李進勇則宣布縣府今年11月將興建綜合社會福利館，空間融合老少、婦女及身心障者服務，預計明年底完竣啟用。

張麗善30日在北港老人會館舉辦座談會，吸引數百人參與，同陣營的北港鎮長參選人蕭永義也到場拜票，呼籲大家團結讓北港更進步，支持者在現場踴躍簽署張麗善後援會會員表，藉由組織凝聚更多人氣。

張麗善強調北港鎮缺乏完善的交通網絡，沒有高速公路、快速公路、鐵路、高鐵經過，嚴重影響整體發展，她認為應先爭取東西向快速公路北港支線，打通北港對外的基本聯絡動線，讓旅外鄉親回鄉時更方便。除了北港朝天宮媽祖廟，還必須打造第2個觀光景點，才能留住遊客增加消費，目前北港滯洪池已進行興建中，但需要進行長遠性的整體規畫，才能吸引人潮創造就業機會。

雲林縣府宣布將在虎尾鎮興建綜合社會福利館，李進勇表示，雲林出生數逐年下降，雖大環境皆然，但縣府也積極提升縣民生育數，該社福館計畫是對策之一，讓幼兒獲得妥善照顧，媽媽能再次投入職場，提高家庭生活品質。

李進勇指出，除了友善托育政策外，縣內老人及身心障礙人口比例亦非常高，多數社福資源集中於山線，因此綜合社福館規畫爺奶、身心障礙者、兒童、少年及婦女融合性資源連結及成長交流的空間。

縣社會處長徐忠徹說，綜合社福館內將設置老人日間照顧、托育資源、公共托育家園、輔具資源及肢體障礙者生活重建中心等專業服務空間，另有多功能活動室等開放空間，供社區民眾共同使用，預計明年底完成。

(中國時報)

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