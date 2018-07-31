保障、投資 全球人壽雙管齊下

全球人壽推出6大新商品，滿足各族群保險缺口。（全球人壽提供）

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中國時報
／台北報導

為響應金管會政策及市場需求，全球人壽以強化保障型、投資型商品為兩大核心主軸，近期先針對保障型推出6大新商品，其中，4張著重身故、2張著重退休保障，今年還會再推醫療險及投資型新商品，協助民眾妥善規畫，「保障」、「資產累積」雙管齊下，不僅有效提高保額，也滿足各族群不同的保險需求。

全球人壽商品部助理副總經理鄭中安表示，國人投保率突破240％，但平均身故理賠金額不到60萬元，僅夠支付喪葬費用，後續卻沒有照顧遺族能力；為彰顯壽險保障的本質，又兼顧資產累積及退休規畫的生活，全球人壽長期商品策略兩大主軸，一是持續推動提升保障型保單，另一是強化投資型保單，讓民眾從年輕開始，在奮鬥人生及財務規劃同時，就能建構足夠的保險保障。

金管會年初調高特定保障型商品責任準備金利率，鄭中安指出，這對保戶來說是一大福音，全球人壽新推的平準終身壽險，不僅保費較過去便宜，同時提供新台幣及美元兩種幣別的選擇，還特別在保額等值新台幣100萬元就提供2％保費折扣，有助於提升全球人壽新契約保額平均達100萬元目標。

另外，失能扶助險、醫療險也是這波全球人壽推廣的保障型商品，鄭中安指出，失能扶助險不只有銀髮族專利，年輕族群也有面臨長期照護需求，比如車禍或是癱瘓等意外或疾病也會產生照護需求，全球人壽針對年輕族群設計的定期照護型商品，不僅價格較能被年輕族群接受，更涵蓋工作衝刺時期所需保障。

以預算有限的25~34歲族群為例，可優先考慮購買內含失能扶助的定期保險，再搭配1年期附約，利用低保費、高保障特性，發揮保險槓桿效益。

此外，全球人壽也持續推廣退休保障商品，鄭中安建議作退休規畫或屆齡退休的民眾，應在原有的退休金準備基礎上，再進一步加碼，可選擇專為退休規畫設計的利率變動型還本終身保險，並結合美元、新台幣兩種幣別選擇，讓退休金配置更具多元。

(中國時報)

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