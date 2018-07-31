印尼中學訪文生 學子相見歡

雲林縣四湖鄉文生高中30日邀印尼聖路易第1高中來訪。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣四湖鄉文生高中30日邀印尼聖路易第1高中來訪，雙方進行文化學術交流，同時培養學生國際觀，印尼高中生喜歡出國攻讀大學挑戰自我，文生高中則藉此讓偏鄉學生視野更寬廣多元，加強其國際競爭力。

文生高中是台灣唯一由天主教「遣使會」創辦的中學，創辦人聖文生神父51年前選在偏遠的四湖鄉建校，希望培育偏遠地區弱勢學生， 如今已成雲林沿海著名學校，對於學生的國際觀培養更是不遺餘力。

30日印尼聖路易第1高中4名教職員帶領20名學生前往文生高中，進行為期10天的學術交流，文生高中以地方藝陣與電音三太子相迎，聖路易學生則表演印尼傳統古典舞蹈，首日的藝文交流熱鬧活潑。

文生高中學生表示，台灣推動新南向政策，印尼有許多華僑，他們與台灣有著共通的語言文字，更有台灣所沒有的印尼文化，非常多元，希望在交流期間能互通有無、增長見聞，

印尼學生表示，此次來台學生大部分是華僑，語言相通很有親切感，除了進行文化與學術交流，也將參訪台灣的大學，因為印尼很多高中生喜歡出國攻讀大學，若有機會，將考慮來台求學。

文生高中校長呂松林指出，此次交流安排印尼學生參訪台灣大專院校、一心蘭花園、旺萊山鳳梨觀光工廠、十三行博物館等，了解台灣高等教育、台灣農業與歷史文化，進行1次深度的國民文化產業外交。

(中國時報)

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