台獨正名 放過體育吧

2018年07月31日 04:10 中國時報 蘇嘉祥

台中市主辦的東亞青運被東亞奧會（EAOC）取消到今天已經1周，獨派不但沒有撤消「東京奧運正名公投」連署，台中市長林佳龍還變本加厲，30日上午先向東亞奧會提出申復，下午又召開記者會，擺明要透過體育運動這個「捷徑」達到正名的目的。

林佳龍所強調的是，「東奧正名」公投案連署沒有錯，錯誤的是以北京為首的EAOC，中國以政治手段打壓台灣及台中東亞青年運動會，才是違反奧林匹克精神的行為。

「要統或要獨」是台灣每一個公民的政治選擇權，政治自由是台灣最珍貴的瑰寶；但是，請政客們不要利用體育運動這塊淨土，你們可以在議事堂、在選舉活動上自由宣揚，但請保留給運動員一個純淨的活動空間，也讓「中華台北」繼續留在國際奧會。

奧運正名公投的強力推動者紀政，繼續在澎湖、台北市西門町呼籲民眾參加「東京奧運正名公投」連署，她似乎沒有聽到所有體育人對她的苦勸。一如往昔她所持的「理由」還是1960、1964、1968年3次奧運，我們用的名稱是「台灣」，為什麼現在不可以。其實當時使用「台灣」也是很屈辱的，並沒有光榮可言。

台灣體育在這半個多世紀以來，走的是坎坷崎嶇路，隨著國際環境變化，有如草履蟲般經常變換「名稱」、「旗幟」，每一個時空環境不同，使用的名牌、稱謂都不一樣。

紀政27日在澎湖還配合幻燈片說明，她代表台灣參加過3次奧運，使用的都是「台灣」。事實上，我們在1960年羅馬、1964年東京、1968年墨西哥奧運都是被迫使用「台灣」這個名稱，這不是一件榮譽的事，也不值得大書特書。

在1971年退出聯合國之前，中華民國是聯合國5個「常任理事國」之一，所有聯合國發行的官方文件、郵票上都有正體字的「中國」；當時我們在國際奧委會（IOC）登記的名稱是CHINA，或Republic Of China。

那時的中國大陸並沒有資格參加奧運，但是透過他們的盟友共產集團的蘇聯、南斯拉夫、古巴等國不斷向IOC施壓，除了1956年的墨爾本、1972年的慕尼黑奧運，我們使用「中國」、「中華民國」名稱外，其餘奧運會場上被迫使用的名稱「台灣」，平心而論都不是我們願意的。

也就是說，紀政所陳述的1960、1964、1968年3次奧運使用的TAIWAN，並不是當時中華民國政府及當時國人願意的「名稱」，這種情況就和現在我們使用的「中華台北」一樣。

從1984年洛杉磯奧運起，不管藍綠政府，對「中華台北」都不滿意，但是國際情勢對我不利，為了運動員，為了在國際社會露臉，只有委曲求全，只有使用這個IOC認可的名稱，我們才可以走進奧運競賽場，情況完全和1960至1968年奧運一樣。

政治人物宣揚政治理念天經地義，但是請不要利用清純的體育環境，愛惜我們在國際組織中最珍貴的「國際奧林匹克委員會」參與權；真心要讓台灣的運動員揚名國際，就要遵守國際規則，珍惜我們好不容易爭取到的參賽空間。搞台獨的人、要正名的人，請遠離體育運動圈。（作者為國立體育大學兼任助理教授）

(中國時報)