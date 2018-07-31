2018年07月31日 04:10 中國時報 潘華生

貿易緊張局勢升溫，中國、美國、歐盟、日本等經濟強權之間就占有全球經濟總量的一半以上，是典型的寡占型競爭互動的格局，彼此的衝突與回應過程高潮迭起。雙方在貿易戰的攻防互動結盟，既體現出了彼此的文化不同，也顯示了彼此的體制優劣與限制。因此，本文擬從貿易戰以來彼此的攻防特點來預判未來可能的衝突解決。

美國發動貿易戰是從鋼鋁產業開始，從對加拿大、墨西哥、日本與歐洲等鋼鋁材料輸美大國開始，最後才轉向到中國。雖然中國的鋼鋁產業早因反傾銷稅打擊的原因，僅占美國鋼鋁輸入的小部分，但是由於中國在鋼鋁產業有超過全球一半的產能，且大量輸往前述國家進行二次加工後再輸往美國，從此角度來看，以後見之明來看，美國貿易戰的核心企圖很早就對準中國。

由於目前還在彼此摸索對方底線的階段，因此衝突發動者美國多採用威脅性的「邊緣策略」。目前「邊緣策略」在貿易戰的應用包含了兩個特性，那就是從500億美元跳躍加碼到5000億美元的「極限施壓」，再加上「邊緣延伸」到高科技產業的新戰場，對「中國製造2025」的科技產業進行點穴打擊，頗有《孫子兵法》「攻其所必救」的神韻。

貿易糾紛的經濟強權間之合縱連橫也令人目不暇給，如「敵人的敵人是朋友」、「臨時性的議題合作」，甚至新同盟關係的建構。短短幾個月，日、歐簽訂自由貿易區；川普與歐盟主席榮克聲稱「美歐聯手」；不久前中歐領導人的北京會晤，中歐雙方明確提出要共同抵制單邊主義和保護主義；還有川普甘冒大不諱去面見普丁，還故弄玄虛地說：「我們相處地如此愉快，成果很快就要來了！」都引人無限遐想。

不過，中國目前的回應策略可圈可點。

首先，不讓川普持續盲動、軟土深掘，就必須擺出毒針策略，雖然放低身段但也擺出了等值回敬的姿態。至少讓美方在主動加碼的過程中必須考慮到相對應付出的代價。

其次，貿易戰短期不易有贏家，現有產業鏈與貿易流向的調整又有其僵固性，因此有長期化的可能。由於體制的不同，美國有短期選舉的壓力，貿易戰必須盡可能地速戰速決，而沒有改選壓力的中國可以輕易地轉入長期化的準備，挖深溝、廣積糧、築高牆，以慢打快。

再者，歐、中也對美國的大型企業技術性地施加合規的法遵壓力，歐洲最高監管機構以反壟斷之名對美國谷歌罰款51億美元；中國否決了高通收購恩智浦半導體，讓高通損失了20億美元，表明中國願與歐洲一同努力維持現有經貿秩序，也有效回敬了美國重罰中興通訊14億美元的一箭之仇。中國目前針對美國半導體大廠美光的反壟斷調查案與市場禁售案也還在進行中。

一般咸認有支配（dominating）、整合（integrating）、忍讓（obliging）、退避（avoiding）、妥協（compromising）等5種衝突化解方式。中美在衝突、回應與紛爭解決上各有不同的策略，也反映出彼此文化屬性的不同。西方常以整合或支配的方式解決衝突，整合是揭開衝突，把所有問題攤開來談，檢討彼此歧見，尋求雙方都可接受的方案；而支配是固守自己的權益或保護自己認為正確的立場，而多不考慮衝突對他人的影響。

相反地，儒家文化的核心就是「和諧」。由內而外，希望能夠依循著尋求和諧的機制進而達到穩定的完整結構。也因為儒家目的是在建立一個世俗的和諧秩序，因此，多用忍讓、退避、妥協的方式來處理紛爭，維持和諧、給對方台階下，認為未來合作的空間會更寬廣。所以，中國表面上不爭自己的利益，但還是委婉地維護對自己有利的WTO多邊貿易體系。

貿易衝突的目的不是衝突，而是要消除不滿，進而達到預期的結果。因此，可以預期這波震撼彈之後，未來各方將會進入新一輪的整合與妥協階段。

關稅對中美經貿關係固然是極大傷害，台灣身處其中必定受到波及。但更重要的問題是中國如何選擇自己的發展戰略，絕不能因為對美國反制的必要性，放棄了既定的開放計畫與改革進程。（作者為國立雲林科技大學副教授）

(中國時報)