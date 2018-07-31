2018年07月31日 04:10 中國時報 柳金財

針對2019年東亞青運會的主辦權被取消，有運動員表示對正名運動的不滿，甚至在臉書上發文表示：「比起正名卻冒著不能比賽的風險，我寧願維持現狀，以中華隊、中華台北之名在國際舞台上拚搏。」這點出當台灣試圖突破現狀時，可能失去更多的困局。儘管民進黨當局抨擊這是大陸當局蠻橫干預，並提出申復，，但想要起死回生根本不可能。

最近兩岸問題糾纏難解，金廈通水典禮暫緩原因在於東亞青運遭取消，而東亞青運無法舉行則根源於「東京奧運台灣正名公投」，歸根究柢是兩岸欠缺「九二共識」的政治基礎。自政黨輪替後，兩岸關係嚴重倒退，不論是屬高階政治的軍事威懾、外交壓制或是低階的兩岸事務性交流皆難以順遂，現在連體育、民生問題亦難免除干擾。

首先，大陸以「九二共識」產生堅壁清野的區隔效果。大陸認為「九二共識」具處理兩岸事務的定海神針作用，願意與承認「九二共識」的政黨、政治組織交往，但民進黨並不承認，故非其認可的交往對象。2016年高雄市辦理港灣城市論壇，大陸5個城市集體缺席；2017年世大運原先大陸不擬參與，但最後不僅沒有抵制且派員參賽，這根源於柯文哲認同「兩岸一家親」說法。

其次，出現中央執政利益與地方利益矛盾，衝擊兩岸政策的一致性。金門自大陸引水的通水典禮原定8月5日舉行，但陸委會呼籲金門縣政府「以大局為重」，鑑於近來大陸對台灣多所打壓，應暫緩通水儀式，並「希望金門配合遵守」。縣府表示自大陸引水純係民生考量，為商業交易的買水行為，缺水狀況嚴峻有急迫性，並質疑陸委會讓此事浮上檯面反變複雜，呼籲中央體察民情重新考量。

最後，這些事件顯示政府內部欠缺溝通協調機制，國家安全評估不足。中選會對東奧正名公投審查曾被質疑有刻意放行之嫌。5月3日國際奧委會開會決議不接受「中華台北」奧會改名，而體育署也曾特別行文提醒中選會，然中選會仍受理同意讓正名公投進入連署階段。若非是民進黨高層刻意縱容，就是政府內部缺乏溝通協調、各自為政所致。而面對國際奧委會已表明不接受以台灣名義取代「中華台北」，民間團體仍卻大打台獨擦邊球，忽視兩岸政治現實。

一旦東奧正名公投通過後，將更加刺激前總統李登輝、陳水扁等台獨力量所組成的「喜樂島聯盟」擬於明年舉辦的獨立公投，其可能產生的骨牌效應將導致兩岸衝突與敵意螺旋攀升，民進黨政府不能不正視。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)