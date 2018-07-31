民進黨最新型選舉奧步

2018年07月31日 04:10 中國時報 桑品載

台灣每4年1大選，稱為「九合一選舉」，上自總統下至鄉鎮市長及議員，來個政治大翻修。政黨和參選者如大小企業的推銷員，個個舌粲蓮花、口若懸河，大街小巷逢人便打躬作揖，人民是買方，消費很廉價，一張無需花錢購買的選票而已。

民進黨輔選列車日前正式啟動，領銜的蔡英文既是總統也是黨主席，由此而下握有重權的黨政大員如賴清德、陳菊、洪耀福，除了分配輔選責任各跑各的外，也有多次全員集合，以壯聲勢。陣仗所到之處，途為之塞，非我族類為之被拒警棍、拒馬之外，「凍蒜」之聲在未來兩年中必響徹雲霄。

既然是推銷員，說自己如何如何好，倒也是常態，不過民進黨不是新產品，人民的「賞味期」已過，故而說謊也得有新詞。且從中央看起，國家內政外交有更好嗎？賣弄不知從哪裡來的數字，如說國民所得每月有48000多元、台灣經濟20年來最好等等，事實卻是藉「改革」之名使台灣「先從一部分人窮起」。對外關係，兩岸正處於兵戎相見邊緣，一味罵大陸欺壓台灣，但雙方關係本來很好，如今這般光景，始作俑者幾乎都是台灣這一方；炫耀美國對台好，但美方言明，一旦台灣發生戰爭，美國是不會派兵來救的。

再看地方狀況，民進黨也是最大黨，人民對這個政黨的乏味感同樣處處可見。民進黨誇言高雄是「民主聖地」，上回選舉時陳菊拿了將近100萬票，這回從台北來了個韓國瑜，最新民調只輸陳其邁8趴，把民進黨上下嚇出一身冷汗。

台中方面，林佳龍和盧秀燕選情本來是五五波，但林佳龍一方面受中央執政不利影響，另方面，夏日酷熱，台中人勢必受火力發電之苦，盧秀燕支持度乃有上揚之勢。林佳龍眼看情勢不妙，正巧原決定在台中舉辦的東亞青年運動會因紀政推東奧正名，在大陸主導下被取消。林佳龍宣布暫停選舉活動，全力向奧會申復。申復根本不會改變既有決定，林佳龍只是避開選舉劣勢去搞民進黨所擅長的民粹，看能否對選舉有所助益。

上回慘敗的馬英九最近忽然鹹魚翻生，到處受歡迎，成立了「馬英九基金會」，成立當日藍營重要人士全到了。有不少人高喊他選總統，更有人稱他是國民黨除吳敦義、朱立倫之外的「第3個太陽」。他未必真會選總統，但國民黨多了1個太陽，三日共映，有何不好？唯黑暗才會怕太陽，唯難耐黑暗，才歡迎太陽。

蔡英文在雲林和嘉義首次輔選大會中，打國民黨和馬英九成為主訴求，她說：「馬英九沒能力才不敢改革，把問題留給現在執政的人。」為自己的失敗找藉口，無能之輩向來如此。既稱馬英九「無能」，馬英九卻又在3年多前被掩蓋的歷史中站了出來，這當是人民體悟與分辨的結果，蔡英文真要改革的應是民進黨和她自己。

民進黨很會選舉，這是台灣人民的共識，有幾個必會名垂千秋的「選舉奧步」，都是民進黨的創意產物，如陳水扁的「兩顆子彈」事件，吳敦義和謝長廷競選高雄市長的「錄音帶」事件，以及陳菊和黃俊英競選高雄市長的「走路工」事件。這些事件都發生在投票前或前夜，吃過多次暗虧的國民黨曾公開徵求「民進黨奧步」。但「奧步」日新月異，現今的奧步多數藏在偉大的口號中，「改革」即是。

（作者為作家）

(中國時報)