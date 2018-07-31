2018年07月31日 04:10 中國時報 孫振義

日前，今年第12號颱風雲雀因其路徑罕見，讓日本有上百班客機停飛，造成地面與空中交通大亂；在北台灣，卻因為萬里無雲的好天氣，讓中央氣象局發出高溫橙色燈號，警告民眾有連續出現36度高溫的機率，並提醒民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動、多補充水分、慎防熱傷害。

當北北基紛紛飆破36度高溫之際，民眾尚可以在家避暑躲懶、免除暑疾，耗電大戶的工商業也處於低度運轉狀態，否則用電吃緊程度恐怕將令人大冒冷汗。然而，高溫天氣不會次次「長眼」都在假期才報到，30日宜蘭即飆到39.9度。農民曆上的「小暑」、「大暑」即將來臨，如何透過務實的手法在夏季讓都市降溫？無論是對打造舒適生活環境而言，或是對於舒緩空調用電來說，都是當務之急。

都市中被大量的道路與建築物覆蓋，有鑑於民眾每日在街道上穿梭最多，政府在道路綠化上不可棄守。近年來各城市爭相興建捷運、快速道路，但是在工程完工後「恢復」的道路空間中，綠化空間卻相對稀少，顯見「綠色道路系統」的概念在台灣仍非工程規畫的主流價值，落後世界之程度令人唏噓。都市綠化的降溫效果眾所皆知，近年來政府在綠建築與建築綠化的推動成效也是有目共睹，然而，在道路綠化的推行卻略顯「龜速」，該急起直追了。

位屬於熱帶地區的城市，多知道應當為居民打造舒適的步行空間，具遮雨、遮蔭、美化與綠化功能的步道是先進城市最直接的展現。反觀台灣的城市，政府的「退縮開放空間」容積獎勵直接消滅了騎樓空間，「低建蔽率」容積獎勵也為開發商不設置人行遮蔭遮雨設施找好開脫之詞。最終，台灣的都市就剩下一幢幢集中托高的大樓，少了遮蔭遮雨的空間，再加上偌大的鄰棟間距、陰影稀缺，在酷暑中行人只能在充滿硬鋪面與柏油的路上揮汗疾行，盛夏中，要民眾心裡能對於這座城市產生喜愛當是奢求。

透過風的吹拂、水的蒸散作用能為都市帶走惱人的熱，然而，隨著都市開發過程的「不刻意」留設、夏季缺水窘境，以及熱帶地區的高病媒蚊風險，都市中的「水體」日漸稀少了。但並非所有的熱帶城市都抱持對水體趕盡殺絕的做法，許多著名城市都刻意地保留了都市原有的溝圳、溪河，這些水岸空間不但具備觀光休閒功能，更是起到為都市降溫的價值，也是形塑一座美好城市的重要地景。

萬事知易行難，為都市降溫的工作，政府看似有很長的一段路要走，但筆者仍要建議，都市「綠化」、「遮蔭」與「水體」的都市高溫化改善，能做就應優先做！（作者為國立政治大學地政學系教授）

(中國時報)