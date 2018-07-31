軍購壯膽 不如根除兩岸敵意

2018年07月31日 04:10 中國時報 主筆室

政府下年度增加年度國防預算183億元，增幅高達5.6%，成為各方矚目焦點。誠然軍事預算長久以來編列不足，影響國防施政是眾所皆知，但本次國防預算突然增多，啟動源頭並非國防主政機構依據國防施政實際需求而編列，而是政府高層國安團隊下達指導，一方面是因應大陸對台軍事動作頻頻，二方面也是回應美方對我政治喊話，心甘情願成為美國手中的「台灣牌」。

美國涉台相關官員與學者近年不斷指責我國防預算編列不足，影響對美軍事採購，是「自我防衛」決心的淡化，將對美國協防台灣造成不利影響。如今在川普政府與北京對抗氛圍升高之際，國會又推出多項友我法案，綠營高層國安團隊見獵心喜，特別要求增高國防預算，希冀透過加強對美軍事採購，期能與美國政策呼應唱和，其實並不令人意外。

首先必須提醒，預算只是構想，決算才見真章，更要指出對美軍購並非準備好預算就能水到渠成。政府目前思維係受到當年美國曾經主動釋出軍備項目時，我方曾以未編列預算暫予回拒，引起美方主政官員極度不快，聲稱爾後若不先編列預算，將不再認真考慮我提出的軍購需求所致。

但是，對美軍事採購並非如此單純，美國對外軍品銷售係為維護與鞏固美國國家安全利益為主旨，而並非滿足求售國軍事需求。因此所有軍售都是美國國家安全政策下之產物，絕對不能從單純商品交易的經濟供需上來看待問題。

政府國安團隊千萬不要認為將預算編列充足，就必然可以達成軍購，滿足需求。假若認真追溯我對美軍購歷史，就會發現當年為了向美求售戰機換裝，以及籌獲潛艦作業，確實曾經編列過鉅額預算，等待美國點頭出售先進戰機，或是釋出技術支援我自行研製。

但由於當年美國遲未定案，致使國防部必須每年辦理預算保留，同時亦因此預算，造成對其他建軍預算需求產生排擠效應，嚴重影響我國防建軍作業。此等情勢最後迫使我方更弦易轍，自行發展IDF戰機，並因IDF能夠順利完成研發，最後導致美國對我出售F-16戰機，但過程蹉跎多年，代價確實極高。

同樣若是回顧當年小布希總統在南海撞機案後，曾經高調開出對我同意出售軍品清單，但事後亦有諸如潛艦等項目落空無法成案。若是對照美國以總統地位對我做出承諾都會有可能落空，此時政府國安團隊因為若干美國友我主管官員提出要求，就忙不迭配合增編預算，其實更須審慎思考，千萬不要過度樂觀，認為後續作業自然就可水到渠成。

國防建軍有其理則與步調，千萬不可作為配合對美外交，製造政治煙火效應，否則就是低估美國對外軍售過程之嚴謹性質與政策意涵。美國對外軍品銷售作業係透過跨部會協調達成，任何環節若是處理不當，都會讓整個軍購案胎死腹中。所以政府不可因為配合特定美國部會，開罪另外的政府部會，最後成為美國政府內部派系角力的祭品。

政府應尊重國防主政機關建軍作業的專業判斷，千萬不要因為考量維護對美特定官員的關係，要求國軍籌購特定軍事系統或裝備，造成國防預算投資浪費。因此由國安團隊下達政策指導，突然提升國防預算數額，顯現出有違專業常理之政治算計，不得不讓國人對此憂心。

面對當前戰略環境，加強投資國防是最為無奈的政策選項。有效戰略嚇阻不僅是要增加武備、精實訓練，更要思考如何能穩定處理互動關係，消弭敵意。兩岸關係確實是當前所需面對最嚴重的挑戰，原本可在「兩岸一家親」前提下，穩定往來並避免陷入軍備競賽困局，但因政府團隊執意對抗，以致不得不加強軍備投資，期能因應原先應可避免的不幸衝突。

對美軍購完全操之在人，妥善處理兩岸關係卻操之在我。誠如蔡英文總統所說，防衛台灣是我們自己的責任，與其乞靈於透過添加銀兩對外軍購來壯膽，為何不能回頭求諸於主動回應「兩岸一家親」，徹底正本清源地解決雙方歧見，運用智慧，根本消弭敵意？

(中國時報)