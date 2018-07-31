陳師孟們評法官 更糟

2018年07月31日 04:10 中國時報 主筆室

法官的職務表現該怎麼評定，是全天下最難解答的問題。無論是交由法院內部評定，或由法院外的社會人士評鑑，都可能導致法官的審判獨立受到影響或干預，若政治黑手混水摸魚，民主體制的審判獨立核心價值將蕩然無存。

台灣各級法官的公信力一向低落，在各行各業中排名經常墊底。如果遇有某些社會矚目的重大案件，法院的判決和民眾的期待有相當大落差的時候，不僅法院的公信力會崩到谷底，還要被批判為恐龍。

儘管民眾對法官信任度的調查，民國106年信任比率僅39.6%，不信任比率為56.4%；但是《法官法》自100年7月明訂法官職務評定制度之後，101年到105年法官經職務評定為良好者達97%以上。這兩者之間的差別，究竟是法院內部所做的評鑑，多出於法官同儕間心軟不忍苛責的結果，或是社會人士對法院的感覺，因淪於個人情緒及偏好使然，這答案很容易尋找。但是若要尋找出一個最能評鑑法官表現的合宜機制，恐怕很難。

審判獨立是司法體制的核心價值。所謂的獨立，指的是不受任何形式的影響或干預。我們認為，對法官的評鑑，無論是來自院長及同儕間的評定，或者來自律師、法律學者間的評鑑，都極可能是影響及干預法官審判獨立的形式，更遑論評鑑結果又可能牽涉到法官升級的實質利益。

我們倒不擔心內部或外部的評鑑會不會影響法官升級，我們最擔心的是，類似像監察委員陳師孟這種思維的人，若被安排參與評鑑，等於明明白白的政治干預，法院審判獨立的精神必然因而崩壞。若是如此，有評鑑制度比沒有評鑑制度更糟。在藍綠對立的政治環境下，法官不宜以任何形式評鑑，免得提升審判品質不成，反而讓法院淪為政黨服務。

(中國時報)