2018年07月31日 04:10 中國時報 葉毓蘭

這幾天有幾則很令人不安的司法新聞，讓人懷疑台灣的法治被綁架了，甚至可能被謀殺了，而且嫌犯可能就是號稱最懂法律的法官、檢察官們！

上周五，台北地檢署針對蔡丁貴去年228在自由廣場焚燒國旗、衝撞滅火員警，轉移到228公園時，再攻擊撞倒員警案，做出不起訴處分。在不起訴處分書中，檢方認為蔡焚燒的國旗難以認定是法律規定的國旗，加上員警穿著便衣，蔡丁貴無法迅速辨認，所以統統無罪。

我如果是蔡丁貴，一定要告檢察官妨害名譽，居然能夠把蔡丁貴反抗威權的建國功績如此一筆勾銷；又把這位台灣大學的教授貶損成連國旗、執勤員警都無法辨認的失能老人！

其實這樣的裁判書只能說連檢方也都在為「務實的台獨工作者」服務，對於法律條文重新量身打造成台獨工作者的金鐘罩鐵布衫，所以即使警察去年以蔡丁貴涉嫌煽惑他人犯罪、妨害公務、汙辱國旗、公共危險等罪移送法辦，即便檢方在偵查時，蔡丁貴行使緘默權，僅辯稱他的公民教育運動就是政治理念的表達等語，台北地檢署還是很識時務地寫出這些「政治正確」的不起訴處分書。

但是，最近的司法新聞中，北檢並不是唯一令人跌破眼鏡的「務實政治工作者」。台南市前議員唐儀靜因為開車撞死人，被判處4年緩刑保護管束的日期是2015年9月17日起至2019年9月16日止，因此雖然在初選過關，卻未獲民進黨提名。沒想到唐早在6月中就已經揚言「可以擺平法院」，在唐的奔走之下，檢察官也充分配合，「認受處分人無繼續執行保護管束之必要」而聲請台南高分院裁定免除其執行，為唐女排除參選障礙，現在民進黨果然又徵召唐靜儀參選了。

千萬別以為台灣的法官、檢察官都是佛系佛心來的。

7月初，前雲林縣長張榮味拖了14年的官司卻突然判刑定讞，最高法院在定讞後立即把「上訴駁回」判決主文送至最高檢察署，啟動防逃機制，而且立刻發監執行。當時，法界人士質疑在判決書尚未出爐，就以判決主文執行入監，檢察官顯有違反《刑事訴訟法》第458條規定「指揮執行，應以指揮書附具裁判書或筆錄之繕本或節本為之。」之虞。

當然，檢察官的鐵面無私上周又在雲林斗六的市長參選人林聖爵身上上演，當時林聖爵正在為母親治喪，檢察官持法院核發的搜索票並動員20名幹員，在靈堂旁搜索賭博罪證據，好笑的是這個賭博案據稱是檢方在5月間就已經接獲情資偵辦，為什麼非現行犯卻有必要急到甘冒民間習俗之大不諱，去妨礙人子治喪？不意外地，張榮味的妹妹張麗善是國民黨提名的雲林縣長候選人，林聖爵也剛好是國民黨籍。

日前花蓮地檢署檢察官林俊佑率警到幼兒園辦私案遭起訴案，引發全國民眾憤慨，認為檢察官的濫權令人無法忍受；但是除了濫權之外，司法人員不能謹守法治不是人治，法律豈可因為當事人的階級、黨派、財富、身分地位不同而做不同的解讀與運用，不僅不能支持第一線員警的嚴格依法管治國家、維持社會秩序，以制約權力為關鍵的社會管理機制，反倒一再自暴其仰人鼻息、為權力服務的犬馬嘴臉，為當權者量身打造法律見解，也不難理解為何人民對於司法的信心會逐漸流失！

（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)