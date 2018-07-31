2018年07月31日 04:10 中國時報 詹滿容

全球化過程中所帶來的貨品、資金、服務、資訊、科技等市場自由化所衍生的便捷流通，不但為先進國家提供了外擴市場，也為開發中國家提供了掌握機先、加速提升發展的機會。無可諱言，全球化也帶來了國際與國內的發展步調不一，造成了贏家先拿或全拿，輸家後拿或全輸。先贏者是否、如何歡迎或阻撓後進者的跟進；遊戲規則是否、如何改寫增刪；供給與需求是否緩不濟急；治理良莠是否由於結構制度必然或偶然的局限，而決定了改革創新的機遇與挑戰，在在成為國內外優劣分野的客觀事實。

國際地緣戰略更隨著霸權的世界觀，在自我認知、世界胸襟而演繹出多樣的格局。種族的優越感、責任感或危機感影響了霸權領導的視野、決策、布局與未來的浮沉。在多元文明孕育的政治、經濟、社會、法律、宗教、科技體系也因為霸權領導的風格而蘊藏著世界戰爭與和平的種子。中美之間的明爭暗鬥也在領導人的視野與格局間，有波濤洶湧的詭異情勢。美國川普總統對於「美國第一」的格局認知，和對於「全球化」意外帶來「你速增我徐減」的反制行為，不僅引發國內的質疑，更是招惹了國際的撻伐。中國「一帶一路」布局跳脫了過去歐洲殖民的資源掠奪，以互利共榮的生命共同體為標竿。

兩岸關係隨著世界變局，尤其和中美的大國競合有絕對密不可分的關係。站在台灣、大陸、海峽中線，或亞洲，或全球，或太空看兩岸的問題，彰顯的是不同的視野與格局，建議的廣角與策略也儼然不同。有些支持大一統的論點，對於兩岸關係的裹足不前，心焦氣躁，認為曠日廢時地經營兩岸，未來的融合仍然遙遙無期，何不如放棄懷柔政策，強化武備，一舉攻台，降服頑抗？有些支持維持現狀的論點，對於兩岸制度的截然不同，信心不足。其中有「我強他弱」的優越感，也有「你強我弱」的自卑感，何不如消極偏安，得過且過，甚或左右逢源，投機巧取？

當前兩岸關係在歷史洪流中，有滴水成河、百川入海的深遠意義。在探討如何建構未來「一個中國」的過程時，切勿急功近利，陷大中華於不義，既然「中國人不打中國人」以及「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」的胸襟氣度業已定調；既然「反獨」、「促統」的民族大義昭告天下，遍布在世界的華夏兒女，更應秉持個人造化，春風化雨，針對頂層設計的架構、執行步驟的藍圖，以及心靈契合的滋潤持續經營灌溉，蔚為天人合一的美麗境界。即便我生今世或未能親自目睹開發結果，仍應以最大的努力、最高的智慧，秉持「固我中華圓我夢」的堅定情懷，忍辱負重，貢獻小我，邁向偉大的復興。

（作者為方外智庫董事長）

(中國時報)